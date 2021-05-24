中国進一步禁止加密貨幣，而香港政權，亦宣佈將會限制加密幣交易所，唔可以做專業投資者以外嘅零售客戶生意。

中国好唔妥加密幣，一向做到出面，因為加密幣嘅本質，同中国政權嘅操作理念相反，令佢好不安。

好多時啲人將中国講到好似同其他國家一樣，當成蘋果同蘋果比較，得出啲「美國咁咁咁點解中国唔可以」等等，有健全常識都知係荒謬嘅結論。

實情係，中国行嘅係中央集權，權力高度集中程度，喺世界上係數一數二嘅特殊。正如中共官員成日掛喺口邊，喺香港事務上，冇講清楚嘅所謂剩餘權力，就事必歸中央。呢種思維，同行聯邦制嘅美國德國等等，完全係兩回事。

即等如，一百幾十年前，歐洲有奧匈帝國、近東有奧斯曼帝國，東亞有清帝國。驟眼睇，大家都係帝國，但結構上，清帝國政權嘅管治力量，深入到縣一級，比起其他帝國，都集權得多。

高度集權扮現代 不容自理能力

即係話，中国同其他國家，好多時根本唔可以作為國與國咁比較。甚至可以話，中国根本唔係一個現代國家，只係一個全世界都係現代國家嘅時代，佢仲停留咗喺高度集權嘅古代嘅「扮現代國家」。

高度集權，意思係除咗統治階層少數，其他人唔可以參與管治，唔容許有自理能力，因為你自理能力越大，佢對你嘅控制就越細。群體嘅自理能力即係組織力，所以凡係組織力有返咁上下，佢就會打散你，無論你係一個如天主教法輪功等嘅宗教組織，抑或係騰訊阿里等嘅商業組織。

喺高度集權嘅世界觀，人民嘅組織力量，等於腫瘤。邊度搵到有腫瘤，或疑似腫瘤，就要消滅佢，防患未然。咁你話唔組織咪唔組織囉，又唔會餓死，咁係真（雖然其實中共治下餓死嘅人數係人類歷史第一名），所以的確有人會企喺中央政權嗰邊，只要奴性夠高，或者已經習慣做散沙。

加密幣底層，係區塊鏈技術。一種角度睇，區塊鏈嘅用處，係容許一群個體，以冇大台，去中央嘅方法，高效率咁組織起嚟，而同時又唔容易被外來嘅單一力量打散。

一聽就知，呢樣嘢，同高度集權唔係好兼容。互聯網出現早期，大家憧憬會削弱獨裁政權，但結果電子化嘅獨裁，力量更加強大。近年區塊鏈嘅出現，又多返一道𥌓光，事關加密幣只係區塊鏈嘅其中一種應用，即等於發行同管理貨幣只係群體自理嘅一環。

受極權威脅群體 需區塊鏈作用

越集權嘅政權，受區塊鏈嘅威脅越大，所以中国最大力打擊，係意料之內。同樣道理，越受極權威脅嘅群體，例如被中共加速散沙化嘅香港，越需要區塊鏈可以發揮嘅作用，而且越逼切。

區塊鏈，技術就出現咗，問題係點樣用到盡。朋友高重建上年出咗本《區塊鏈社會學》，預告咗區塊鏈可以發揮嘅各種應用，但無論喺場邊了解幾多，都唔夠落場實際。最實際嘅第一步，係擁有加密幣，所以高重建直頭派ETH畀讀者。額唔使多，但人要多，越多人踏出呢一步，就越多人就進入咗區塊鏈嘅世界，之後嘅可能性就越大。

撰文：宋漢生

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