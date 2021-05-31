財經事務及庫務局就「加強香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規管立法建議」發表諮詢總結，除了毫不意外地打算向密碼貨幣交易所發牌，另加上交易所只能向持有八百萬港元資產以上的「專業投資者」提供服務的規限。

該規限有三大荒誕之處。

一、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集，竟然是排除窮人投資密碼貨幣，反而富人免疫，難道洗錢好像洗大餅，一塊一塊去洗；恐怖分子只由窮人支持，十元八塊眾籌力撐？

二、香港素來以開放經濟自居且自豪，諮詢文件中也號稱「香港是開放、可靠和具競爭力的投資和營商地區」，卻意識不到區塊鏈、密碼貨幣是個更加開放的生態；市民認可香港的制度才使用本地註冊的交易所，你偏要趕盡殺絕，把普羅大眾推向其他國家註冊的交易所，把正在萌芽的產業，統統推往新加坡等地。

三、持有八百萬港元資產就是「專業」投資者，邏輯窮得只剩下錢。且別說八百萬可以是來自儲蓄、打工、創業、遺產、六合彩等跟投資專業毫無關係的來源，就算假定八百萬是投資所得，密碼貨幣相關知識跟傳統投資也大相逕庭，就是股神巴菲特，對區塊鏈的認識恐怕比大部份「IT狗」都要少。

真正門檻是知識 新秩序將出現

好吧，接受「專業投資者」只是個美其名的暱稱，真正意思是「蝕得起，不需要保護的人」，不就好了？既然荒唐過方唐鏡的事日日在港上演，你或許會奇怪，我為甚麼還會在意這些「細節」。最近一件小事可以說明。

話說我近月在民間學院教授「區塊鏈社會學——財務自由篇」，深度分享DeFi去中心金融的知識。上月中課程來到一半，有同學不無感慨，感慨地問，對於資產捉襟見肘的小市民，密碼貨幣投資有甚麼實質意義。言下之意，有錢人一買一賣就能賺你一生的開支，小打小鬧的交易所謂何事。

但我的看法正好相反。除非你窮得月底的租金都成問題，否則只要有小量餘裕，就有條件投資密碼貨幣。我甚至會說，閒置資產越是微薄，越適合以密碼貨幣作為投資工具，因為其門檻最低。你付不起首期買物業，甚至可能買不起一手股票，但你無論如何買得起幾乎可以無限細分的密碼貨幣。以比特幣為例，最小單位satoshi大概不過1韓元，雖然交易所一般設有最低額度，但往往只是十元八塊，甚至低至一美元。而且，大部份交易所的手續費都是純粹按百分比算，不會像股票買賣般設最低手續費，搞得小買賣的交易成本佔比不合理地高。兩個因素加起來，密碼貨幣根本就是underdog的救星。

投資密碼貨幣的真正門檻不是資金，而是知識。說得玄一點，是unlearn的能力，尤其是對舊秩序中的「成功人士」而言。年輕人沒有成功帶來的枷鎖和傳統智慧的包袱，卻有接受新事物的空間和學習新知識的能力，正好趁着老海鮮還搞不懂，沒法大手入市炒到百幣騰貴的這個時間點，尋找翻盤的機會。

這是甚麼時間點？大概就如1995年互聯網剛起步那一點。當年，Netscape上市，揭開互聯網翻轉世界的序幕；今年，Coinbase剛上市，成為第一家掛牌的密碼貨幣交易所。接下來的十年廿年，新的秩序將逐步出現，誰能把握機會，就能得到主導權。說到這裏，體制規限窮人參與密碼貨幣的脈絡，就清晰多了。

不過，雖然整篇文章都在批評監管當局，我卻認為最終責任畢竟在小市民自己身上，而向自己負責，正好也是密碼貨幣的核心精神之一。聽到發牌制度將要推出，在半年寬限期還沒開始，甚至正式立法的程序都還沒展開，就唯命是從的「醒目仔」，本身正是體制認為該去規限，去照顧的人。真正看懂區塊鏈，認識密碼貨幣的人，不論有沒有八百萬資產，才不會被這種小事難到而放棄。

撰文：高重建

地球人。信仰民主自由。創業者。LikeCoin、#decentralizehk 發起人。