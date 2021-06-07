十九世紀初，俄羅斯帝國，喺瑞典手上攞咗東部土地，造成芬蘭大公國，行一國兩制，高度自治。

芬蘭人搞搞吓，發覺做唔返瑞典人，但又接受唔到自己做俄羅斯人，怕俾自由西方當係東方野蠻人一分子，於是發明芬蘭民族，芬蘭由地理名詞變民族名詞。

民族發明，需要有自己方言，當時歐洲浪漫主義，開始流行發掘當地方言，去書寫當地故事，例如用丹麥話寫嘅安徒生童話。乜嘢係方言乜嘢係正式語言，其實冇乜定義，歐洲好多語言，都係由方言提升上嚟，去配合民族建構嘅需要。而一旦建立咗民族國家，你個方言就當然變成正式語言。

一國兩制行咗一百年，開始走樣，沙皇覺得唔再需要扮文明，於是改口一國大過兩制，喺芬蘭推行俄語教育，唔准講瑞典話芬蘭話。從來語言都係政治重要一部份，俄帝嘅語言政策，固然係政治，而你喺俄帝治下，教個仔芬蘭話定係俄語，亦都係一個非常政治嘅決定。

語言係政治 代價唔可以慳

逢親係大××主義，無論係大俄羅斯大土耳其定係大中華主義，政權其中一個指定動作，就係強迫人用全國通行嘅所謂普通話，用普通話去方便自己嘅大民族統治。當歐洲人不斷拆細，以小民族共同體，以本來嘅方言，去建立公民參與管治嘅現代民族國家，東方呢邊，就用普通話支持中央集權政權，統治一堆冇得自治嘅散沙。

香港話同中国普通話，用字差距好大，基本上溝通唔到。一直好似勉強溝通到，係因為香港人返學，學書寫用普通話，如果寫篇香港話嘅作文，必定唔合格。你睇就算到咗今時今日，蘋果日報大部份都唔係用香港話書寫。當然，要改係有啲麻煩，無論睇嗰個定係寫嗰個，但語言係政治，政治有變，就唔可以慳呢啲少少代價。

香港近年有《粵典》、港語學等等網站推廣香港話。仲有人出本實體文學期刊，叫《迴響》，推廣香港話文學，訂咗睇唔睇唔緊要，多一本流通就多一個傳承，多一個人寫就多一個機會。對外，方言要被國際承認，一個認證係出得到重要嘅文學作品，正如蕭邦令歐洲人覺得波蘭係值得支持嘅民族。

當成個中国地方語言俾人消滅晒，統一用普通話，唯一未消滅、仲好蓬勃嘅，係香港話。正如所謂「一國兩制」，政權容忍香港話係權宜，終於會忍唔住要出手。盡量用香港話，就好似一百幾年前嘅歐洲，係一種政治行為。

即等如紀念六四，搞搞吓，六四原本嘅大中華膠內容已經唔重要，最重要係凸顯香港同中国嘅巨大分別。全世界，得香港每年大型紀念六四，亦得中国一個唔畀人講六四。正如七二一八三一，六四成為香港共同體重要一部份，呢樣正正係中国最具象徵嘅反物質，香港唔止唔同，Hong Kong is the antithesis of China。（關於世界各民族國家建立歷史，建議睇劉仲敬嘅「民族建構系列」。）

撰文：宋漢生

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