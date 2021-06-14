上星期幣圈最重要的小事，無疑是薩爾瓦多議會大比數通過比特幣與美元並列，成為該國的法償貨幣（legal tender）之一。

說它「小事」，是因為薩爾瓦多面積只有不到八個香港大，人口更略少於香港，只有六百多萬；地理白癡如我，在Twitter讀到新聞時，得靠Google才知道El Salvador在哪，中文譯名是甚麼。然而，這是首次有國家在法償貨幣的層面認可比特幣，歷史意義非凡，從此，「1 BTC=1 BTC」不再是比特幣信仰者的專利，也是薩爾瓦多民眾的生活日常。

1 BTC等於1 BTC不是廢話麼？不，我嘗試用最近的一件小事解釋。

不少讀者知道，三年幾前，我跟幾位朋友發行了密碼貨幣LikeCoin，用作創著者與內容愛好者共同體的社群通證（social token）。LikeCoin是個無大台出版基建，首項功能是「化讚為賞」，即把讀者的按讚化為社群通證回饋給作者。

前兩天，好友D剛跟我說一直很支持我，寫文章〈一個仙都無收，淨係收LikeCoin咋〉。對於D的支持，我衷心感激；但我同時知道，依賴朋友的支持並不足夠，真正需要做到的是，作者使用LikeCoin，並不是因為支持我，甚至不是因為支持理念，而是因為好用、有用。

LikeCoin兌港元 兩年來升值八倍

一般人大概不會像我，明明D的兩句話很正面，聽着卻體會到自身的不足：前一句是分文不收，後一句是只收LikeCoin，說明的是，言者完全沒把LikeCoin當成有用、有購買力的東西。畢竟你不可能聽到香港的網紅說，我在Patreon分文不收，只收美元。

D意識不到的事實是，他過去一段時間寫文章賺到的LikeCoin，兩年來兌港元升值了八倍，有需要他大可以兌換成港元，或者兌換比特幣，以密碼貨幣結算的VISA貸記卡吃雲吞麵去。

過往本欄多次寫到「本位」的概念，港元本位，指衡量一件事的價值以其港元價格去思考，例如一斤菜價值12港元（嚴格來說是「價格」12港元），又例如1美元價值7.78港元。至於不能直接兌換成港元的資產，則乾脆會被視為毫無「金錢性」。這是賺取LikeCoin的D會視自己為分文不收的原因。

嫌以上例子規模太小，比特幣又怎樣？現在沒有太多人會認為比特幣毫不值錢了，然而，世界還是由美元為首的法定貨幣主導的，不同國家的人民以相應的法定貨幣本位思考，他們覺得比特幣有價值，因為他們知道比特幣能兌換成美元，比如撰稿的一刻，35,000美元。換言之，在美元本位的世界中，1 BTC=35,000 USD，除了極少數的比特幣信仰者，幾乎沒有人會以1 BTC=1 BTC思考。

脫離美元本位思考 比特幣穩定

薩爾瓦多議會通過把BTC列作法償貨幣，代表薩爾瓦多人民可以比特幣本位思考。或許你會覺得這樣問題多多，比如比特幣的交易成本高昂，又比如薩爾瓦多的上網率低，沒網絡的民眾要怎樣生活等。我即使是密碼貨幣大好友，但不會對此視若無睹，這些的確都是實際問題，解決方法還有待觀察。

然而如果你的疑問是比特幣的幣價很不穩定，一碗雲吞麵的價格時高時低那怎麼辦，對不起，你還沒搞懂1 BTC=1 BTC，依然站在美元本位思考，完全問錯了問題。當你站在比特幣本位思考，以比特幣定價的雲吞麵，價格是穩定的。

世上所有穩定，都是相對的。

撰文：高重建

地球人。信仰民主自由。創業者。LikeCoin、#decentralizehk 發起人。