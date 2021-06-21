同唔少香港人一樣，我對歐洲地理認識，啟蒙於睇歐洲國家盃。計埋外圍賽，有成四五十隊。好多小國平時新聞唔多報道，睇波先知，噢，原來有撻咁嘅地方。

打開地圖，其實歐洲好細吓，但有成咁多國家，而且有時仲會加多啲。最明顯例子係九十年代，歐洲共產鐵幕冧檔，東歐洗牌，結果歐洲盃多咗阿美尼亞、克羅地亞、波斯尼亞和黑山、捷克、斯洛伐克等等。

當帝國執笠，就讓出咗現代民族國家冒起嘅空間。現代國家，意思係公民有一定程度，參與管治，而唔係一盤散沙，由一小撮人話晒事。當大家有得參與管治，首先需要有足夠凝聚力，如果唔係就算投完票都會打交。人越多越難聚，所以由帝國轉型為現代國家，往往係分拆再分拆。

同文又同種 凝聚唔到就拆散

現代民族國家，所講嘅民族唔係等於血統、種族。民族唔係一齊去驗吓DNA、唔係一睇你個樣就知。民族係創作出嚟，去承載住有足夠凝聚力一齊自治嘅政治共同體。政治凝聚力，往往係基於共同理念、共同價值觀。例如瑞士，雖然有四組講唔同語言嘅人，但因為有足夠凝聚力，所以用聯邦方法走埋一齊，好過各自融入講同一語言嘅鄰國。相反，克羅地亞同埋塞爾維亞人雖然同文同種，但兩批人政治上凝聚唔到，於是拆散先可以共存。

民族創作，既有傾向拆細、有利公民參與自治嘅類型。但同時，往往有傾向兼併，鬥大嘅類型，即所謂大xx主義，例如大阿拉伯主義、大印尼主義、歐洲嘅有大奧斯曼主義、大希臘主義、大德國主義。只不過喺歐洲，最終跑出嘅，係小民族現代國家主義，所以而家好少聽到以上嘅大XX主義。

相反，喺東亞中原，晚清民族發明家梁啟超，創作出中華民族，成為大中華主義先驅。但其實係有小民族主義同佢競爭，最出名當然係毛澤東做寫手幫手宣傳嘅湖南民族主義。小民族主義曾經係威係勢，似乎將會如大家所料咁，凡事慢歐洲七十年左右，點知形勢逆轉，結果大中華膠到今時今日。

極權帝國扮現代 消費同情心

現代國家嘅「現代」，唔係指時間，而係講個模式。呢種模式，喺過去一兩百年先開始發揚光大，時間上係新，但唔代表凡係呢二百年裏面嘅國家都係現代國家。就算到咗今時今日廿一世紀，都仲有由上而下嘅極權帝國，只不過係扮現代國家，或者扮變緊做現代國家，一直消費外面嘅人嘅同情心，隻眼開隻眼閉。

民族唔一定變得成現代國家，中間往往要等、要捱、要堅持，有得而復失又有失而復得。都係好老土嗰句：念念不忘， 必有迴響，留一口氣，點一盞燈，有燈就有人。

撰文：宋漢生

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