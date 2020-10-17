收地、遷拆、重建等字眼，令古洞常出現在新聞中。新界東北發展，古洞的收地未曾停止，遊覽古洞可能會成為歷史。趁古洞進入密封回憶前，遊嚐假期帶大家遊最後的古洞。古洞位於上水西，從上水火車站搭小巴約10分鐘就能到達，這次我們的路線是從沿雙魚河走到古洞村，在最後的茶樓品嚐鄉村菜。

戰前的古洞稱為七鄉，由多條寮屋村落組成，合稱古洞村（包括煙寮村、塘角村、聯和農場、鳳崗村、東方農場、石仔嶺村、意大利農場、田心村、古洞坑村、醫院前區村、公生農場、聯生農場及坑頸村，部份已拆卸並重建）。鄒栢良，在古洞出生、長大及成家，以前他家住田心村，清拆後他遷到煙寮區居住。他說這裏高峯期有近幾萬人居住，而他經營的錦益茶樓，也見證了古洞由興旺走到沒落。

「這家錦益有60年歷史了。」鄒伯伯說。以前古洞還興旺時，錦益茶樓仍有早茶飲，老村民都愛來飲啖茶食個包。鄒伯伯說當時最受歡迎的是糯米雞及大包，大包一籠一個，食飽就去工作。「以前嫁女，告訴你要擺多少圍，就在這裏擺酒，後來都搬走了，村民也少了。」現在的茶樓只賣午市碟頭飯及家鄉小菜，為保持茶樓的鄉村風味，風味碌鵝及整條魚釀的鯪魚，這些外面不常見的菜式，仍在餐牌之列，每碟都費工夫準備。

憶熱鬧風光 新馬仔賀觀音誕

高峯期的古洞有四至五家茶樓，現在就只剩下錦益一家。十幾年前，錦益前老闆決定不做，毫無飲食經驗的鄒伯伯毅然接手，經營至今。當日為何勇於接手茶樓？原來鄒伯伯想為古洞留住鄉情。「我想留住古洞這家幾十年的地踎茶樓，這是我的心願。」鄒伯伯的心願成就了這間地踎茶樓，成為了村民的聚腳地，大家都習慣閒時進來坐一下，聊聊天。錦益的大廚光師傅更說，古洞的鄉情是讓他留在這裏的原因。「古洞唯一就是有鄉情，有別於外面的餐廳。村民會跟我說，光師傅買條鯇魚煮個糖醋鯇魚吧，或者煮個五柳鯇魚，那我就會買來煮給他吃，這是唯一錦益茶樓可以做到的。住在古洞村，是我最開心的時間。」

鄒伯伯曾在古洞當村長17年，經歷不同時期的遷拆，他說以前古洞是雜姓村，亦是上水最興旺的地方。「以前整條青山公路，到何東橋都是商店。現在的高速公路的位置，以前同樣是商店，雜貨店，甚麼都有。」現已荒廢的古洞菜站，更曾經是新界其中一個大型菜站。「以前這裏很多人種菜，菜心、芥蘭花、番茄、矮瓜、豆角，甚麼菜都有，現在全都沒有了。」鄒伯伯更說以前村民會自發巡村，每到夜晚，就有糾察隊巡村維持治安，非常齊心。每到觀音誕，更會搭台做大戲，大老倌新馬師曾也曾到來表演，好風光。不過要數到至今仍屹立不倒的，就是1933年建成的私塾──仁華廬，這也是鄒伯伯以前讀書的地方。「那時我們讀書只有兩班，要輪流擔水煮飯給老師吃。後來人多了，政府就興建了古洞愛華學校。」

不願上公屋 還是覺得住村好

八十年代初發展新界環迴公路，展開古洞第一波遷拆。鄒伯伯說，當年第一次聽到政府要收地時，村民都坐旅遊巴去政府請願及爭取不遷不拆，他形容那時候是人心惶惶。「大家當然不想拆，但沒有辦法，政府現在也不理你這些村民的，他要拆就拆。」因為清拆，村民陸續搬走，有些搬到去上水的公共屋邨。在那個住到公屋猶如中六合彩的年代，鄒伯伯還是覺得住村好。「當然是住村好，我們老一輩的住慣了村，即使有蚊或有甚麼都習慣了。住樓就真的關門，鄰居姓甚麼也不知道。你有你的，我有我的。而現在有時候那些村民還是很尊重的叫我老村長，都好開心的。」

鄒伯伯更說幾年後古洞應該真的會完全清拆了，「古洞錦益這裏就是最後一期（清拆）了，政府這樣說。」古洞清拆，錦益茶樓要迎來終結，今年已經77歲的鄒伯伯依然堅持要跟古洞走到最後。「當然不捨得，但是最後了，現在做得一年得一年吧。」

記者：陳靜雅

攝影：伍慶泉、許先煜