英國政府上周公佈，所有合資格申請英國國民（海外）護照（BNO）的港人，可於明年1月31日起申請BNO居留簽證，申請不設限額。面對武肺打擊，英國花旗銀行預計當地失業率在2021年上半年或上升至8.5%，令不少移英港人憂慮求職問題。有居英港人聯同求職網做了一個問卷調查，訪問逾400位有意移民英國的港人，了解他們的求職想法和期望。

1. 七成人25至44歲 已婚者多無子女

移居英國一年多、facebook專頁「英．移．故事」版主阿雄（別稱英移先生），聯同專門幫香港人在英國求職的網上平台findagoodboss.uk做了一個問卷調查，就以下五方面，包括年齡、同行家庭成員；認可專業資格、有興趣從事的工種；預期薪酬與職級調整；預期工作困難；以及生活費準備，了解港人的求職想法。

年齡方面，25到44歲的受訪者佔訪問七成，超過六成半會與另一半移民英國。值得一提，已婚的受訪者中逾半沒有子女，亦比較少人攜同父母移民英國。

2. IT人出走想做零售 通渠年薪$30萬

工種方面，超過六成受訪者沒有專業資格。若要來英國從頭做起，藍領或者是一個不錯的選擇。根據英國求職網 reed.co.uk的資料，英國通渠工人平均年薪約29,752英鎊（約30萬港元）、地盤工人平均年收入約27,367英鎊（約28萬港元）。

至於本身從事的職業，最多港人從事資訊科技界別，近12%。最多人想在英國從事的是進出口貿易、批發及零售業，同樣有近12%。英移先生反映，疫症下很多店舖停業甚至倒閉，除了超市，其他零售業都經營困難。相反，大部份人不會經常外出，間接令網購行業需求大增，物流和送餐工作崗位都有很大需求。英國求職網indeed.co.uk的資料顯示，單是倫敦，送貨司機的工作已經有超過1,600份。

3. 料減薪五至七成 四成人預降兩級

調查亦訪問了港人收入水平、預期在英國的收入，以及對調整職級的想法。調查結果顯示，月薪超過55,000港元的高收入人士佔近兩成，估計這批人士移居英國後，實質收入會有大幅度調整。因為英國稅率比香港高，年薪12,501至50,000英鎊（約126,260至505,380港元）的人士，要繳交20％稅；年收入超過50,001英鎊（約505,020港元），則要交40％稅。因此，調查結果顯示有三成人預計薪酬減少三至五成，更有超過兩成人預計減薪五至七成。不過，英國有最低工資保障，今年的時薪最少有8.72英鎊（約88港元），一般稅前最低月薪有約1,500英鎊（約15,150港元）。

職級方面，近四成人預計要降兩級。英移先生認為這心態正確，移民就是要拋低香港的過去，有心理準備由低做起再適應。對於近半受訪者預計移居英國半年內開始求職，更有超過三成人想在來英國前求職，他指出，如果以Leave Outside the Rules（LOTR）方法提早入境英國，可能要有最壞打算。雖然英國允許LOTR入境人士在英國工作，但一般僱主都不太清楚這個安排。英移先生又提醒，英國的國民保險號碼（National Insurance Number，NI Number）在疫症期間暫停申請，這個號碼主要用來記錄支付月薪和繳交國民保險，其實沒有這個號碼也可以工作，但很多僱主怕麻煩，要求受聘人有NI Number才肯僱用，所以LOTR和BNO簽證政策未普及，對求職可能會有些阻滯。

4.工時長短唔介意 最擔心文化差異

至於預期工作遇到的困難，最多人擔心文化、語言和同事關係，最不擔心的則是工時問題。英移先生就分享太太的經歷，她本來在港從事幼兒相關的工作，英語能力不算好，無法做回本行，於是找了一份製作西餅的工作由低做起。她一邊做一邊培訓，數個月後職位從助理變成廚師，也可以親手做餅，帶來不少滿足感。英移先生認為，香港人懂得變通，只要有決心過來英國，沒有甚麼可以難倒港人。

5. 一年生活費唔夠 兩年以上較穩陣

生活費方面，不少受訪者都帶備了足夠的資金來英國。扣除置業金額，35%受訪者會準備一年生活費，近兩成會準備3年生活費，只有約17％人僅帶半年生活費來英國。

英移先生以海外首席代表簽證（Sole Representative Visa）移居英國，留英6年可獲英國護照，因此他準備了5年生活費。「我偏向做最壞的打算和最好的準備，就算5年內有任何意外也不用擔心，加上疫症問題，個人建議最少帶兩年或以上生活費較安全。」另外，移民港人亦要留意，凡申請英國簽證並逗留六個月以上，英國都會向申請人徵收移民醫療附加費（Immigration Health Surcharge，IHS），每年每人為624英鎊（約6,300港元）。

撰文：洪慧冰