港式分居、街頭野戰，這個年代連做愛都有土地問題。時鐘酒店「百佳」、「維記」一度晚晚爆滿，成為情侶爭取片刻纏綿的地方。無論你有沒有爆過房，九龍塘「性地」、理想酒店，你都總會聽過。如果時鐘酒店界有分星級，九龍塘的酒店可算是五星級數，其中的「漫春天酒店」更榮獲「開房界tripadvisor」no.1。電影《志明與春嬌》中的圓床房就在此取景。官網顯示住一晚要2,000元，記者作為一介平民，決定短租3小時，為一眾爆房界迷途小羔羊直擊，時租花樣。

記者曾經打電話到酒店預訂房間，但職員表示不能電話預訂，只好在網站訂房。最後記者訂了至尊客房，房價三小時四百六十三元，更可免費泊車，入住時需付按金一百元。入住當日，職員說因為網上訂房不能選擇圓形床或水床等特色房。當日下午兩點，所有房間已爆滿，看來香港的土地問題確實嚴重。

有如一般酒店，進入房間後就關門插卡，酒店職員打電話來提醒要鎖門，原來前台會檢查房間有否上鎖，保安嚴密，捉姦在床應該不會在此發生。至尊客房中有一張大床、復古式電話及大鏡子梳妝枱。每個房間都會提供三個安全套，不是港人熟悉的品牌，包裝上沒有標明牌子，亦鋪滿塵，相信沒有房客會使用。另外，時鐘酒店的電視也有一個特色，就是可免費收看成人影片。酒店的洗手間沒有安裝門，只有門框，也沒有任何簾子，如非情侶到來會有點尷尬。

等候區盆栽遮掩 中環午飯最繁忙

專門研究香港情色歷史文化的傳媒人、《有咁耐風流》作者曹民偉（小草）表示，九龍塘的酒店走奢華路線，裏面的設施應有盡有，房間會有圓形水床，住客躺上去會有載浮載沉的感覺。另外更有八十年代較少見的鏡房，天花板會安裝鏡子，任何角度都一覽無遺。為了一眾爆房界的迷途小羔羊，記者誓不罷休，一定要看見圓床真身，退房後向職員查詢，再租三小時圓床及鏡房，房中更設有按摩浴缸，不過酒店的房間一直爆滿，記者在酒店的中庭等了約一小時才有房。時鐘酒店的等候區大多都會以盆栽遮掩，讓等候的情侶不會尷尬。小草說：「中環區的時鐘酒店在午飯時間是繁忙時間，很多上班族會爭取短敍一小時，當然主要的繁忙時間還是在晚上，價錢也會貴一點。」

網上討論區有人分享入住這間時鐘酒店，重點除了房間配套，更提到必試酒店的秘製精品雞翼，記者當日也有點上一份，味道的確不錯。餐牌上除了雞翼，也有其他小食、公仔麵及香煙出售，這是時鐘酒店少有提供的服務。小草對此表示：「情侶親熱完會有一種奇怪的空腹感，但在九龍塘區附近，沒有任何餐廳，因此酒店提供簡單食物，你也會覺得是美食。」記者入住了兩個房型後，整體會給四分（滿分為五分），因為設備頗貼心，應有盡有；衞生程度約三分，因為床鋪上有頭髮，但其實很多大酒店也不能做到徹底乾淨。

噴水池、石牆、小花園，九龍塘每間時鐘酒店都帶有一種外國風情。小草表示，九龍塘區的建築條例限制不可加建，惟有建成英式別墅。「裏面的裝飾完全是八十年代初，如電視劇《家變》、《鱷魚淚》等，一些香港大家族的奢華住所。那時有一些時鐘酒店還有小型花園及小橋流水，讓住客散步。開完房還可以在裏面做個小型遊覽，有一種歐陸式生活的感覺。不過大部份人當然志不在此，主要是那兩小時盡用房間。」

隨尖東褪色沒落 年輕男女當朝聖

曾經，來九龍塘開房是富商或名人專屬，也是身份象徵。「八十年代時，大家以為所有東西都不會太貴，但其實來九龍塘租房，是一件非常奢侈的事。我聽一些老行尊說，當年租一個房間要五百元，相等於當時大部份人一個星期的薪金。但八十年代香港一直繁榮向上，大家會覺得，今天錢花完，明天又可以賺回來，都會很捨得來這裏大灑金錢。」

綜觀香港過往的風月場所，大多位於較低檔地區，為何一個寧靜的高尚住宅區會成為盛極一時的尋歡之地？「八九十年代尖沙嘴的夜總會文化直接帶旺了九龍塘這種別墅式的開房地方，在尖東駕車過來只需要十五分鐘，很方便。那時我看過一些統計，整個九龍塘高峯期約有三十八間酒店，當然有些小型或無牌的不在計算之內。」當年的明星也很怕跟九龍塘扯上關係。「九十年代開始有狗仔隊，雜誌好幾次拍到明星名人或有錢人來這裏偷情，所以每家酒店開始用帆布和鐵牌來遮住汽車和車牌，成了另一道風景。

當年位於九龍塘的李小龍故居，更改建成羅曼酒店，曾經有多風光，就越凸顯現在的黯淡無光，盛極一時的酒店都相繼結業。「二〇〇〇年開始，大家會發現尖東慢慢變得烏燈黑火，本來很光亮的尖東夜生活慢慢開始褪色，時鐘酒店亦開始式微。現在看這個九龍塘，只剩下約十八間酒店，我想在疫症後，數字會更少。」不過近年越來越多人在網上分享入住經驗，甚至有專屬的評分網站，不少年輕男女都慕名而來，體驗當年遺留的五光十色，九龍塘的時鐘酒店或者還有一絲生機。

記者：陳靜雅

攝影：潘志恆