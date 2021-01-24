2004年，日本電影《下妻物語》掀起了香港的Lolita（蘿莉塔）熱潮，如今熱潮雖減退，但依然有人鍾愛穿着Lolita服裝。記者邀請了作Lolita打扮14年的方可欣（Melody）帶路，走訪三間她喜歡的店舖，感受她華麗打扮背後的熱情。

「Lolita」一字是來自俄裔美國小說家Vladimir Nabokov在1955年所寫的小說《Lolita》。故事講述一位中年男子愛上名為Lolita的12歲女主角。小說因多次被改編成電影而為人所知，Lolita一詞亦變成了戀童癖的代名詞。不過，這個字傳到日本後卻變成一種衣着的風格。Lolita時裝是演變自歐洲洛可可時期和維多利亞時期的宮廷服，日本早在八十年代便開始出現Lolita。

Melody 14歲時因愛上電影《下妻物語》而開始穿Lolita，「第一次接觸這種時裝，當下的我驚訝原來世上有這麼華麗的衣服！」電影中，主角龍崎桃子（深田恭子飾演）為Lolita服裝而瘋狂，面對別人的目光也從不在乎。除了被桃子的打扮所吸引，Melody更非常欣賞主角忠於自我的勇氣，「我當時很直接地跟家人說想當Lolita。」

媽媽送裙子 希望女兒像公主

當年，Melody主動帶父母入場欣賞《下妻物語》，更得到媽媽的支持，令Melody成功獲得第一套Lolita裙子，開始了Lolita生活，「可能在她的眼中，始終希望女兒就像公主一樣吧。」28歲的Melody滿足地回想。

記者到Melody家拜訪，她的房間以花邊裝飾，蕾絲窗簾佈置得充滿少女風格。打開衣櫃，40多套Lolita裙子，連同數十件配搭用的頭飾、手袋、帽子，塞滿了整個衣櫃，當中卻不見一件便服，「平時上班穿的便服藏在床底的櫃桶中，因為不太重要，一直沒有心機去執拾。」Melody笑說。

她的Lolita裙子多數從日本網站訂回來，價格由600多元至3,000多元不等，Melody指出，有些日本Lolita品牌人氣很高，每當網站推出新款式的裙子時需要搶購，情況跟搶演唱會飛一樣，有時有錢也買不到。

坊間最貴重的Lolita裙子是「花嫁」款式，配上頭紗，是Lolita版的婚紗，售價30多萬日圓（約2萬港元），「那是人人都嚮往能穿上的裙子。能穿上花嫁款，跟穿起古典服飾的伴侶一起行婚禮，這回事真的超級夢幻。」眼前的Melody埋藏着少女心，雖然未有伴侶，但仍渴望會遇上尊重其興趣的伴侶。

Melody每逢放假便會穿Lolita，每次打扮最少花上一個小時，視乎場合去選擇不同華麗程度的Lolita穿搭。跟朋友去下午茶、私影、參加茶會，甚至落街買東西、陪媽媽去茶餐廳，她也會穿上Lolita。從不掩飾這份興趣，幸好一路走來，身邊的人也沒有對她作出過惡意的批評。

父被洗腦前 外出扮作不相識

回想一開始穿Lolita的日子，父親曾要求她在街上不要走近，扮成互不相識，「我曾因此感到不開心，但爸爸最後亦被我洗腦。」Melody偷笑，指自己慢慢將家中客廳變成可愛風格，將Lolita「入侵」父親的生活。直到現在，方爸爸雖在記者面前展示一副對女兒打扮毫不欣賞的眼神，但空閒時，他還是肯幫女兒拍拍照，在打扮上給予意見，Melody說：「有時我會問他襯帽子還是蝴蝶結好。」

香港製造 女兒草圖作藍本

花了一小時打扮後，Melody便帶我們「巡舖」。位於觀塘的樓上舖Anna House開業16年，Melody的第一套Lolita裙子便是在這店訂做。店主Anna原來從事製衣行業，十多年前，因當時還是中學生的大女兒喜歡穿Lolita，便親手為女兒縫製裙子，成為了開店的契機。當時女兒設計了很多款Lolita裙子，時至今天，媽媽Anna仍然以女兒的草圖為藍本，車縫出Anna House中過百條Lolita裙子，全部香港製造。

Anna的客人有男有女，「男客人骨架較大，多數要度身訂做，有時他們也穿得很漂亮，甚至看不出其性別。」自從香港Lolita熱潮減退，Anna開始將產品在網上發售到中國、美國、澳洲、歐洲等地。

Anna House

觀塘勵業街9號同利工業大廈613L室

超可愛風 手作花飾最啱襯

除了服裝之外，飾品也是Lolita時裝的靈魂。Melody是Miss Summer的常客，全因店內的布花飾物非常適合來配襯Lolita時裝，「有時當這些布花飾物在社交平台開賣時，我們要第一時間搶購。」

店主Michelle製作手作飾物10年，她以布料、古董蕾絲、玻璃珠等物料，親手剪裁和染色，製作出一朵朵看似乾花的布花飾物。Michelle喜歡設計多用途的飾物，頸鏈同時可以當作襟針和髮夾。Michelle以前也有穿Lolita的經驗，自小已經喜歡可愛風，所以店舖風格亦如出一轍。除了自家製的布花飾物，店舖還寄賣她在歐洲或日本搜羅回來的古董茶杯、古着、台灣Lolita的插畫作品和小物。

Miss Summer

誠品生活尖沙嘴店L232（二樓文具館外）

古董私影場 穿越時空抽離現實

Galet Antique店內環境充滿古典味，它除了是一間古董店，更出租空間讓人舉辦活動或私影。店主Allen喜歡收藏世界各地的古董，「每次逛古董市集時見到我喜歡的古董，都會想像到如何給予它第二次生命。」傢俬、留聲機和油畫都是Allen的心頭好。店內豎立了十九世紀的木製教堂講台，來自約1870年維也納的油畫，同場也有其他收藏家朋友的寄賣品，例如古董婚紗、手錶、飾物等。

開店後，Allen意外地遇上不同客人詢問租借店舖空間的事宜，「當初純綷想把店舖佈置得具格調，沒想過吸引到人來租場拍攝廣告、舉辦活動，甚至有cosplayer和Lolita來私影。」Melody曾跟Lolita朋友Yami（化名）一起租場私影，「一踏進店舖，就像去了另一個時代。」

換裝挺起胸膛「自信時刻」

Yami與Melody相識十多年，她鍾愛男裝打扮的「王子系」Lolita時裝──燕尾服配上花邊西褲，認為穿起上來比女裝更自在。她亦喜見Lolita圈子對性別的包容力十分大，無論是女扮男或男扮女裝也好，大家也會一視同仁，「我覺得所有衣服都沒有分男裝或女裝，只有是適合或不適合自己。」穿上Lolita服裝後，二人也不知不覺地變得優雅，「你很難粗魯起來，因為不配合Lolita的形象。」

記者從未試過如此誇張的打扮，發現穿Lolita服裝外出絕不輕鬆，裙子的重量、所佔的空間在乘搭交通工具時添了不少麻煩，亦偶爾聽到別人的嘲笑聲。面對路人的目光和偷拍，只是成為Lolita的入門課。採訪途中，Melody在中環街頭突然被一名外國女士粗言相向、面對面辱罵，Melody以沉默回應。她事後說：「一開始無故被罵時，我也會十分在意，後來我習慣了。對方可能不喜歡Lolita，假如我生氣回應，說不定只會惹來更大的反感。」在Yami眼中，每個人也需要透過一些事物去抽離現實，「對其他人來說可能是行山、喝酒，而我則湊巧是Lolita而已。」

Melody喜歡Lolita時裝可愛、甜美的風格，同時，28歲的她曾因年紀漸長而苦惱應否繼續穿Lolita，「我有段時間暫停了穿Lolita，但其實跟本沒有那麼容易便放棄得到。當我穿着便服時，有時會感到十分尷尬，在街上低頭走路也走得特別快。但當我穿起Lolita服裝時，我會挺起胸膛，那是我最自信、最做回自己的時刻。」

那麼，會穿Lolita時裝至多少歲呢？Melody微笑道：「希望自己即使變成老婆婆時，都可以繼續做Lolita，繼續華麗又優雅地生活。」

Galet Antique

銅鑼灣糖街15-23號銅鑼灣中心503A

記者：黃曉楓

攝影：潘志恆、張洛晞