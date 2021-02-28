香港人有事無事都會求神，廟有神拜，家有神壇，甚至某個街角或斜坡都遍地神像，總有一個神在你左近。這些平日受人供奉的神像，何故會流落街頭？今天，我們請來香港史學會總監鄧家宙博士帶記者尋找香港的街頭神像。

關於街頭神像的出現，大部份都與附近街坊有關，「擺放在家裏的神像，經過多年後可能損毀或舊了，街坊不知道如何處理，有時候就放到廟宇或山邊的位置，慢慢就形成了街頭神像。」鄧博士說。

華富八千神像 集各國之大成

位於華富邨、瀑布灣附近的神像山早已聞名。這裏有近8,000個神像，不只有中式神像，更有耶穌像及印度象神等，集各國信仰之大成。除了神像，連招財貓、豬仔錢罌，甚至兵馬俑都可在這裏看到。鄧博士表示，有些人認為這些擺設可能有一種神秘力量，不方便隨便丟到垃圾站，所以統統都擺放在這裏。這座神像山環境臨海，現場海風頗大，但神像仍然完好屹立不倒，全因有石屎水泥把神像固定在地上，也全靠有人稱「神像管理員」的黃伯及其他街坊風雨不改到來打理。「很多神像的頭部已經甩掉，或像身已經碎了，但街坊都很有心機，會把不同神像的部份，以石屎水泥修補成同一個神的神像，保存祂的完整。」鄧博士說。

關於神像山的出現，眾說紛紜。其中一個傳聞就是瀑布灣常有淹水意外，因此有說這些神像的「職責」是守護居民。鄧博士說：「這裏有好多傳說，首先，這位置其實是昔日雞籠灣墳場的範圍，後來政府因為要發展公屋，將其中一部份收回，街坊可能覺得這個地方有很多先靈，於是就用一些神像鎮住這個位置；但另一個說法更加重要，因為神像山面對海岸，過去有很多由東南亞到香港的船隻，都要經過這個海峽駛入香港，所以我更相信可能因為這個水域有很多船隻出入，為了保護這裏的船員及居民出入平安，所以在這裏擺放多一點神像，讓大家安心。」

不少人覺得神像山的出現，街坊的供奉及自發管理都是迷信的表現。「從民間信仰角度來看，神明本來是有功能的，既然在生命上遇到困難，難免會找一些有能力或掌管這個『功能組別』的神靈，希望祂幫幫手。其實就如我們在生活上遇到困難，會請教一些有能力的人去解決般。我們不能靠人力，就靠這些他們相信的靈力去幫忙。」

街坊周圍擺「要就菩薩唔要就垃圾」

位於香港仔的大石角，人稱廟仔群的斜坡上，有好幾間大大小小的迷你紅色小廟，供奉着不同神靈，包括北帝、觀音、關帝、土地及榕樹公公等。有些大廟高至約三米，有些小廟小得只有半個人高，更有籤筒及聖杯，為經過的人排憂解難。「其實這個位置原本位處海邊，以前漁民出海前或回來上岸，都需要拜神祈求平安，於是他們就在這個位置請來他們信奉的神，擺放在這裏做簡單的祭祀。」

六十至七十年代，香港仔是漁業及造船業重地，當時有大量的捕魚船及舢舨停泊於此，也造就香港仔有不少漁民供奉的神像出現。除了現時常見的觀音及關帝，也有天后娘娘。但最特別的是這裏也有一間放滿幾百個小神像的小廟。鄧博士說：「這間廟供奉的並不是神明，這些兩至三吋的神像是以前水上人在船上供奉的祖先。」因為船上的空間狹窄，當年的漁民只好做出細小的神像供奉，神像的底座更寫上不同的名字，那都是祖先的名稱。「神像有不同類型，例如女人模樣，即是已嫁的女人；有些帶着三角帽的，通常就是中年男子；拿着玩具，身形較矮小的就是小朋友，可能夭折了。」

後來漁民上岸、搬上樓居住，於是把這些祖先都帶到這個神壇，慢慢形成了眼前景象。這些漁民祖先清一色是手雕木頭神像，「隨着科技進步及需求關係，很多手雕木頭神像都改為瓷器，或用機雕的方式。所以手雕技術其實正面臨失傳，可能未來就會絕迹了。」而當年漁民為固定神像於漂泊的船上而製造的木製神庵，如今也淪為山邊廢物。

鄧博士從一些舊相中得知，至少在二、三十年代，大石角斜坡已有人在供奉神像，慢慢才出現紅色小廟，整齊地把神像請入廟。「街坊拜得神多，覺得靈驗，為了感激神恩就湊錢建廟。」老街坊彭先生就聲稱當年有份捐錢建廟，「這裏的神像最初是到處擺放的，要就菩薩，不要就垃圾。所以就起間廟畀觀音，把祂們都集中在一起。心想能讓人來拜神，方便街坊，平安大吉就好了。」現時有位女士每天打理廟仔群上的廟，負責化寶及協助善信。現場所見，來拜神的善信絡繹不絕，除了路過的街坊會停下拜拜，也有不少人會帶備食物，來這裏求籤及擲聖杯。

住持圓寂 荃灣眾「神」長伴左右

位於荃灣石圍角邨的小公園，這個讓人乘涼的地方，竟同樣有個神像山，而且更分類整齊排列。「這裏有女性的神像觀音、天后，後面則有關公，亦有福祿壽。」除了瓷器神像，這裏的神像有些加入現代化的元素，其中一個觀音娘娘神像的背後就是八、九十年代流行的設計，背後有個閃光的燈飾。出現燈飾版神像也不算離奇，這個地方的前身更令人意想不到。「公園中間有一個石建築物，原先是一個墓，是擺放遺體的地方。」博士說原來這裏前身是一間佛堂，佛堂的住持圓寂後，就葬在這裏。後來政府為了要興建公共屋邨就收回了這個山地，但最後決定這個位置不需要興建房屋，所以就把它改成休憩地方，為了尊重住持，同時亦保留這個墓。久而久之，街坊亦把家裏的神像，同樣擺放在這位置。」以前不少街坊更會帶上祭品如食物等前來拜祭供奉，但後來引來鼠患，街坊就改放清香，讓路過的人上香以表心意。

這些街邊神像大部份都身處公共空間，為何這些年來都能完好保存下來呢？「這些地方很多都屬於政府用地，理論上應該要清理，但由於牽涉到民間信仰習俗，所以在不影響衞生、消防的情況下，出於對華人傳統的尊重，隻眼開隻眼閉，容許祂們存在。」

但隨着城市發展，昔日巴士站、路邊及山邊的街邊神像也買少見少。「相信大概二、三十年後，街頭神像會非常罕見。終有一天都會被清走，所以究竟人在現代知識提高後，對於神明信仰會有何變化？這個就要拭目以待了。」

記者：陳靜雅

攝影：張洛晞、潘志恆