來自法國中南部Aubrac地區的殿堂級名廚Michel Bras，在家鄉城市Rodez的大型美術館Musée Soulages內設置了首間休閒茶座Café Bras。自成一角的Café Bras，延續了主建築群鮮橘鐵銹色的金屬設計，外表就像一個型格十足的巨大貨櫃。

摩登時尚的壯觀條紋金屬外牆只簡單地展示「CAFE BRAS」幾個字母，走進內裏即見豁然開朗的戶外寬大迴廊。耀眼夏日陽光映照在素雅簡約的透亮池塘上，入口走廊地上有着餐廳名字的倒影，低調中顯氣派。

Café Bras行政總廚Christophe Chaillou曾在Michel Bras位於Laguiole的三星餐廳Le Suquet工作了三年，並與Sébastien Bras妻子Véronique的妹妹Pascale結為夫婦。在美術館2014年5月正式開業前的一個月，他倆已經男主內、女主外一起管理整間茶座餐室。內斂含蓄的Christophe面帶笑靨，訥訥地說：「早在美術館仍在構思階段時，他們就邀請Michel在場館內隨意挑選一處闢作餐廳……為了貫徹理念，Michel與Sébastien沿用美術館的普立茲克建築獎得主RCR Arquitectes來主理整間餐廳的設計風格。」Michel是Pierre Soulages的支持者，珍藏了不少他的作品。藝術大師也很欣賞名廚的巧手烹調，惺惺相惜的二人，成就了這次理所當然的合作。

我最欣賞四款實而不華的紙質枱墊設計：透過兩組一白一啡黑的橫直紋理，來回應Café Bras的條紋金屬外牆設計外，繼以「avec peu（很少）」、「un territoire（領土）」 、「l’inattendu（意料之外）」及「je regarde（我看）」四大方向作為點題，一人一邊的倒影模式，印上Michel Bras與Pierre Soulages相類似的句子或段落語錄。

金句展示價值觀 微小成就美味奇蹟

2010年與2014年間，設計師看遍了二人的訪談紀錄，再抽出四組他倆最為人熟悉的金句，來展示二人在價值觀、對Aubrac的家鄉情懷、藝術創作的過程以及透過五官去啟發靈感的異曲同工之處。其中最廣為人熟知的「avec peu」單張，就印上了Pierre Soulages七十年代起常掛在口邊的「Plus les moyens sont limites, plus l’expression est forte（資源越有限，表達出來的效果越震撼）」。此乃Michel Bras最喜歡引用的名言之一，而他自己的版本則有「Les petits riens font souvent des merveilles de gourmandise（微細的事情往往能夠成就出美味的奇蹟）」，發人深省。

糅合Aubrac兩大驕傲的Musée Soulages—Café Bras，整間茶座可容納150位客人。左邊是長形的開放式廚房，中央與窗邊的位置就整潔地陳設了多張靈活性強的四方形長枱。Michel 與Sébastien希望透過緊貼時令的Aveyron地道食材、簡單直接的烹調手法、平實不花巧的擺盤方式，將Aubrac的高原美食精神、有別於Le Suquet的別出心裁，以最經濟實惠（三道午市套餐35歐羅）的價錢展現出來。我們當日的頭盤les cucurbitacées à la grecque; coques/couteaux & jus lodé，是充滿夏日色彩的青瓜、翠玉瓜與蜆肉蟶子沙律，爽口惹味。主菜則有微煎軟嫰的白吞魚柳配烤京葱，其後清味蕾的les tomates Paola en vinaigrette condimentée，鮮甜番茄配上黑橄欖碎甜酸沙律醬，也是另一道簡單直接的夏日消暑美食。最後甜品就有蜜桃鳥結雪糕，鮮橘色的時令水果伴以口感綿滑的牛軋糖雪糕，加上堅果的香脆口感，為炎夏的藝術導賞遊，添上美味的完美演繹。

撰文：楊崢

寧可不化妝，不可不吃早餐；愛時裝愛遊歷、更愛美食的模特兒、節目主持人、專欄作家。

IG: vanessayeungofficial