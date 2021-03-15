「在香港地圖上任意選一個點，我們也有路線可以走！」去年年中，城市研究學者黃宇軒 （Sampson）和攝影師曾梓洋（Eric）創辦「懷疑人生就去散步」YouTube頻道時，說了這句豪言壯語，希望將目不暇給的城市景觀記錄下來，引導觀眾張開雙眼，出外散步，好好看看香港這個地方。

「我們常常說好×鍾意香港，那我們喜歡些甚麼呢？這樣走走，會再想一想，香港對你而言是甚麼。」Eric說，這是拍攝「懷疑人生就去散步」短片時的命題之一。Sampson則覺得，拍短片可以記錄城市的美，恰巧也提醒我們，「在城市已經面目全非的情況下，我們如何說我們喜歡這個城市？其中一點是看看城市仍然很美。」

疫症下，人人不能去旅行，反而成了「推廣旅遊」的契機，Sampson說：「疫下大家都說本地遊，全世界也在問香港有甚麼地方可以去？這是很好的時機做這件事，幾乎像一個指南或virtual tour（虛擬導覽），引導人出外散步，到從來沒有去過的地方，這個是很大的野心。」

Sampson從事城市研究，經常希望大家關心城市空間，在當中找樂趣，以往一直透過書寫有關城市的文章、辦導賞團等，分享在香港步行和觀察的發現，「幾年前寫專欄，每兩星期要計劃一條在香港玩的路線，可是不論照片還是文字，也好像不太足夠。」專欄未寫完，疫症襲來，各種政策令城市靜了下來，反而讓Sampson的計劃得以實行，「把握不能去旅行的時間，寫下的城市散步文章，居然多達一千次以上的分享。於是想做些跟進，不如邀請相識多年的朋友Eric合作，把文章拍成短片。」一支鏡一部機一隻腳架，兩三小時拍完，Sampson如導演般揀地點，Eric負責拍攝、剪片和調色。

隨機拍 驚喜景象靠撞彩

頻道上的短片，總是沒有「目的地」，短片中由一個主角漫無目的般散步，引領着觀眾到處走，並配上二人朋友「水金」創作的音樂。Eric說：「我們沒甚麼計劃，通常定了起點和終點，中間有點隨機地走來走去，現場看到甚麼、觀察到甚麼，再選擇拍攝甚麼，很少劃定中途有甚麼地點。」他們帶記者從樂富走到黃大仙美東邨，即時決定要拍下行人天橋、天橋頂、樓梯、鐵閘等「景點」，Sampson說：「走着走着，就會發掘到大家沒見過的東西。」拍攝過程中不時有驚喜，有伯伯推着有花的手推車經過、有人在通道坐下避雨、連白鴿也好像安排好一樣跟着節奏飛，Eric直言：「完全是靠撞彩。」疫下的香港比以往靜，景觀也變得不一樣，「其實可能真的once in a lifetime（一生人只有一次），去哪兒都可以相對容易地享受城市，即使最熱門的星光大道，也不會人頭湧湧，而這可能是一生人中最後的幾個月，這是我最大的感受。」Sampson續說：「走進城市，好像走進一座博物館，有趣的東西俯拾皆是。第一個層次，簡單而言，不要直行直過；第二個層次是，看到一些東西後再追下去，看看有甚麼故事和歷史。香港的城市環境獨一無二，短短幾步路便可以看到很多東西，大家覺得自己住在這兒，就很熟悉香港了，但可能有很不熟悉的香港也說不定。」

錄當下 為未來緬懷現在

他們認為短片的作用比想像中多，例如社會氣氛低迷，為留在香港繼續生活的人提供一道門；或讓因疫症而未能來香港旅遊的人看看香港。此外，香港人因各種原因移民，影片可以讓不能再回港的人懷念一下。Eric甚至認為，現在做的事是為未來的人留紀錄，「目標是十年、二十年以後，有人會看我們的短片說，『二〇二〇到二〇二一年的香港就是這個樣子』，有種像現在我們看舊時香港的感覺。」Sampson又指，已有不少觀眾看短片時已在緬懷，「有人覺得很觸動，留言說看到哭。」

Eric認為，懷疑人生是現時整體社會的心理狀況，大家都很迷惘、有很多情緒，「不是說散步後會有答案、有出口，但是散步很直接，又可以沒甚麼成本地去了解這個城市。這些短片不能解決城市的問題，但是開了一些門，讓人留意這個城市發生甚麼事。我們覺得，散步是自由使用城市的體驗。」Sampson補充說：「有甚麼原因要留在這兒呢？其中一點是看看城市仍然很美，可以捉緊一些令你很愛香港的東西；約去散步，看一些美的地方，是一種安慰，而這一種安慰如果變成短片，應該可抒發心情。」

記者：黃曉婷

攝影：簡加希、曹偉樂

場地提供： savonnezero