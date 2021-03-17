身邊打算移民英國的朋友，通常有兩大擔憂：英文唔好、冇啖好食，怕在英國生活困難重重。今日，透過以下這位過來人的分享，希望為大家派一粒「定心丸」。

在香港土生土長的Auntie May，1988年移民到英國劍橋郡伊利（Ely），至今已33年。丈夫Uncle George是駐港英軍，Auntie May年輕時在駐港英軍部門打理雜務，與丈夫邂逅。年約七十的她坦言當年「讀書唔多」，只學過兩年英語，憑着「good morning」、「Thank you, sir.」等小學基礎，就決定在英國落地生根。

為了克服語言障礙，她每天都會聽BBC電台，看英語劇集練習發音、詞彙，又親自下廚，邀請英國的左鄰右里到家吃港式住家飯。憑着「多聽、多看、多講」，提升英語能力。現在，Auntie May雖然沒有說得一口英式英語，但是日常生活中再艱深的詞彙也難不倒她。

學煮香港味道 紅糖代片糖整年糕

始於九十年代初，Auntie May和丈夫Uncle George擔任英國寄宿學校亞洲留學生的監護人逾20年，兩人無兒女，卻照顧無數由香港、台灣、日本及韓國等地遠赴英國留學的學生。他們的父母不在身邊，Auntie May作為監護人，就有責任為他們提供「第二個家」。

Auntie May形容，擔任監護人職責繁多，相當「困身」，例如出席家長日、於周末和長假期照顧留學生起居飲食、照顧生病的學生，以及每個學期開始及結束時，駕車接送孩子去機場等等。

除了照顧日常生活，Auntie May製作的香港美食更是香港留學生心靈上的最大慰藉：蜜汁叉燒、腸仔包、咖喱蘿蔔魚蛋、柱侯燜羊腩和蝦米蒸腸粉都是她的拿手菜，最受留學生歡迎。Auntie May說：「喺香港很方便，一落街乜都買到；喺英國，要食就要學。以上都是移民英國後，才學會煮。」

為了讓留學生吃到「家的味道」，Auntie May拿起cook book，就如由零開始學習英文一樣，慢慢鑽研港式美食。她說：「有時候，英國冇嘅食材，就要靈活變通，例如過年時想整年糕畀學生食，但喺英國比較難買到片糖，我就用飲咖啡嘅紅糖代替。唔係奄尖的話，有得食已經好心滿意足。」

LOTR到埗三月 母子感謝：好快適應

Alex是其中一個Auntie May照顧的香港留學生。他12歲遠赴英國留學，現在是一名英國特許土木工程師。Alex 說：「我在Auntie May屋企住了6年，直到入大學。雖然讀寄宿學校，只有在周末和假期才能回到Auntie May屋企，但每次能夠吃到她煮的香港味道，有碗飯落肚，真的好滿足！」他補充，多得 Auntie May 和 Uncle George 無微不至的照顧，讓他由一個最初離鄉別井、英文麻麻和徬徨無助小男孩，長大後成為一個學有所成的專業人士。

雖然Auntie May已經退休，沒有再做監護人，但樂於助人的她，仍經常為身邊人帶來溫暖。最近，她接待剛剛以LOTR（Leave Outside the Rules）移居英國的親戚Rebecca。Rebecca 是一位香港媽媽，帶着5歲的兒子來到英國，希望小朋友接受英國教育，在健康快樂的環境成長。

Rebecca說：「我和囝囝到埗英國三個月，適應過程很順利。他已經入讀免費小學，我自己也找到工作，又登記好家庭醫生等。我們享用過免費的英國身體檢查和醫療服務，英國的醫務人員態度很友善、非常耐心講解，我也很 surprised 原來看醫生可以看得如此仔細！」Rebecca 也非常感謝Auntie May的照顧。「我一個人帶住囝囝咁遠來到英國，初頭乜都唔識，多得她在日常生活上的提點，讓我和囝囝好快適應新生活。」

雖然Auntie May離開香港逾30年，但她每天都會緊貼香港新聞。看到香港急劇變化，她也非常痛心，「香港已經不像我們的年代一樣，不再是英國人管理。自由很寶貴，現在大家說話也要小心翼翼，我也非常心痛。」

撰文、攝影：梁芷靈@廚職背遊