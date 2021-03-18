自從疫症蔓延，已有超過一年未能在大銀幕上觀看電影。當我們把抗疫作為生活上的優先考慮，尤其家中有長輩的一群，個人的興趣與消遣好像已變得很遙遠。之後政府三度宣佈戲院須停業，去年10月回港後的好幾個月，都只能與Netflix日夜見不停。

義氣老闆 開獨立電影院

然而網上串流平台有再多的選擇，也不能取代走入戲院與眾人同哭同笑的歡愉體驗。剛好一個月前，獨立電影院Golden Scene Cinema高先電影院適逢其時，趕及戲院重開的第一天正式開業，一瞬間成為全城焦點。老闆Winnie Tsang曾麗芬縱橫影圈數十載，近年繼續發行優質的中外作品外，更積極投資了不少本地獨立電影，是一個出了名很有義氣的人。在現今社會何止值千金，更是難能可貴的情操。我倆因《狂舞派》而結緣，也曾一起共赴以色列朝聖，友情在歲月間點滴凝聚。Winnie好友張堅庭經常半開玩笑地揶揄她：「香港人個個有錢就會想買樓，偏偏Winnie為了買片同埋支持本地電影，捱咗咁多年都仲係要租樓住。」當然，若果與她說起，她就會先笑一笑，再嬌嬈嬉皮，揚一揚眉地表示：「早兩年咪終於買咗囉，不過當然有排供啦，哈哈哈。」

看畢開幕電影《狂舞派3》，覺得導演Adam黃修平有很多訊息想與觀眾分享。個子高䠷帶點書卷氣，劍眉星目的他托一托眼鏡，欣然道來：「其實最重要的核心就是正如孟子所言，人的義理之爭。香港近年來從上而下的社會結構，瀰漫着很多不公義的事情。那股一定要逼人站邊、表態，或者觸碰到違背我們做人處事原則的力量，恍似越滲越入、越滲越廣，沒有任何一個行業、工種，可以獨善其身。相信那些比較有赤子之心的年輕人，在工作上往往會碰到不少義理之爭的情況……」整齣電影也是環繞着此主題。《狂舞派》系列的作品經常有發人深省的金句，當年的「為咗跳舞，你可以去得幾盡？」早已被無限二次創作，成了香港人的集體回憶。今次的「有一隻老虎為咗證明自己係老虎，而走入動物園。咁佢仲係唔係一隻老虎？」也令我思考良久，Adam笑言：「近年我很着迷hip hop，希望透過深入探討它的原創精神，讓從事創作的朋友們，能夠保持着真、善、美的本質，努力堅持下去。」

國際大導 文靜友善可愛

被黃修平導演以「俠女」形容的Winnie，近日打開大小報章、線上線下的傳媒雜誌，皆看到她笑靨如花，磊磊落落地接受採訪。說話溫婉嫻熟，笑起來很開朗，偶爾遇上不平事也極少大發雷霆的曾老闆，大部份時間都很大方得體，成熟穩重。只會在很熟的朋友面前，不經意間，偶爾有些純真而帶點孩子氣的少女式撒嬌投訴。早前獨自在高先電影院的大銀幕，觀看了另一齣很喜歡，也很感動的《好好拍電影》。由金像美術指導文念中首次執導的紀錄片中，觀眾可以了解到許鞍華導演的光影人生片段。正如與許鞍華相交相知多年的張艾嘉所言：「在片中不只看到許鞍華的個人歷程，也看到香港與電影的轉變。」我與阿Ann許導演只有數面之緣，十年前在私人聚會初次接觸時，覺得她文靜友善，打扮時尚中顯大體。於《好好拍電影》內，看見她在華語影壇舉足輕重，獲獎無數，憑《女人四十》及《桃姐》，摘下令人臣服的最佳電影、導演、編劇與男女主角多個獎項的大滿貫驕人成績，蜚聲國際的大導演，私底下的可愛與眉梢眼角流露出來的嬌嗔，與Winnie很相似，更多了一份親切感。徐克在戲內說過，「許鞍華是香港電影界需要保護的動物。」同樣行俠仗義，不畏強權，擁抱真理的曾麗芬與高先電影，也很需要香港人的愛護和支持。

撰文：楊崢

寧可不化妝，不可不吃早餐；愛時裝愛遊歷、更愛美食的模特兒、節目主持人、專欄作家。

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