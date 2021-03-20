疫下宅足一年有多，真的很想尋回一點點旅行的感覺。最近韓國觀光公社與香港維港凱悅尚萃酒店合作，推出一個以韓國為題的staycation住宿計劃。今次記者邀請了在香港生活超過10年的韓國朋友Stephanie跟我一起staycation，測試這個千多元起的住宿套餐夠不夠「韓」！

着靚靚韓服 古代茶房打卡半小時

住宿套餐的最大賣點，是30分鐘的韓服體驗，客人可揀一套心儀韓服，在「Feel the Rhythm of Korea」主題體驗房間內拍照打卡。作為韓迷，我很少到韓國景點試穿韓服，除了擔心衞生問題，也因為租借韓服質素很一般。這裏韓服是全新，款式多質料手工亦好，大人小朋友尺碼、男裝女裝、平民貴族、傳統及新式韓服統統準備好；配飾也有很多選擇。身為韓國人的Stephanie，也認同這些韓服質素高又漂亮，我們還談到韓國人的第一套韓服，她說：「出生100天時，家裏會舉行宴會，通常在那天就會擁有人生第一套韓服。」

除了韓服，房間也用心佈置，韓式屏風、茶具、書卷等，可在濃厚書香氣息中穿越到古時文人雅士聚會交談的「茶房」，品嚐由韓國直送的傳統糕點韓菓及傳統茶。韓菓用上象徵長壽的烏龜圖案，又或者「福」、「康」字來寓意吉祥，從前只有在韓國節日和祭祀時才能品嚐到，現在除了是節日的送禮佳品，也逐漸成為遊客手信。Stephanie一見韓菓便雙眼發亮，「我很喜歡這一款韓菓，回韓國的時候一定會買，在香港很少看得到呀！」這30分鐘專屬時間感覺自在，體驗前後的衣飾茶具亦有專人清潔消毒，絕對值回票價。

VR觀光跳舞耍跆拳 遊冷門景點

轉身來到酒店大堂，用眼睛來一趟韓國旅行。兩部360度VR虛擬實境眼罩，放在介紹韓國地區的佈景板前，錯過了的客人可說是走寶。觀光公社製作的宣傳影片一向有質素，九條不同地方的影片，以音樂、舞蹈、跆拳道的配合，介紹景點及其歷史文化。帶上眼罩之後便感受到360度VR的威力，忘記了自己身處酒店大堂，不停轉圈想去看遍全景，Stephanie更說想跟着影片入面的舞蹈員一起跳舞。因為VR設置在酒店大堂，完全投入的我們體驗過後才醒覺變相免費娛賓，有點尷尬，是美中不足的地方。

基本上，八成到訪韓國的遊客都會去首爾，所以觀光公社特意選擇了一些對外國遊客來說比較冷門，但深受韓國本地人推崇的人氣景點，引起大家的興趣。Stephanie也向我介紹說：「全羅南道的泡菜和醬料都很重味，喜歡吃重口味的人會喜歡去那兒；大邱和釜山有很多新的咖啡廳，年輕的朋友就會很想去這裏。」

抓子擲柶 玩Running Man大熱遊戲

在韓國綜藝節目《Running Man》時常出現的韓國傳統小遊戲，擲柶、石子遊戲和翻畫片，都可以借到房間玩，「翻畫片」是把自己的畫片用力投擲，誰先把對方地上的畫片打反便贏。Stephanie說：「小時候在韓國，我們都是用紙摺成畫片來玩耍。男孩子比較喜歡玩這個遊戲，因為要用很大的力氣，女孩子相對較難勝出。」

相反「抓石子」遊戲則較受女孩子歡迎，透過拋、接、抓五顆「石子」取得分數。把五顆石子放在枱上，首先取一顆拋起，抓另一顆再接住石子，直到所有石子都握在手中。再挑戰拋一顆抓兩顆、三顆、四顆……要順利過完四關，最後將五顆石子拋起用手背接住，再拋起反手抓住的石子，才能取得相應的分數。看到Stephanie完美示範，我完全甘拜下風並徹底投降，她說：「不要灰心，因為我從小學一年級便玩這個遊戲，今天還帶特地帶了私伙石子，記得當年來港找不到這個，要父母從韓國寄回來。現在朋友來到我家，我都會跟他們玩這個遊戲。」

「擲柶」主要是韓國人在新年、中秋節等全家團聚的節日常玩的遊戲。分兩隊進行，透過投擲棍棒，決定四顆棋子在棋盤上移動的格數，無論棋盤和規則都和飛行棋相似。「小時候很喜歡擲柶，因為拋這個時，全部人都會關注我。」

炸雞烤肉吃到飽 街頭鯛魚燒加分

住宿套餐會以不同價錢，選擇配搭自助午餐或晚餐，房價連自助午餐，為$1,180+10% （周一至五）、$1,430+10% 起（周六至日及公眾假期）；房價連自助晚餐，為$1,580+10% （周一至四）、$1,830+10%起 （周五至日及公眾假期），推廣期至4月30日。自助餐主題同樣保持韓風，供應多款韓國美食例如烤肉吧、炸雞、韓國街頭小吃等，晚餐主要比午餐多了海鮮選擇。烤肉配料和醬料都比香港的韓燒店齊全，不少更是從韓國直接入貨。另外，炸雞也是誠意之作，廚師在客人面前把剛炸好的雞件，立即鋪上甜辣醬汁，是味道最佳的狀態。

當中亦不能忽略韓式甜品，紅豆鯛魚燒和糯米冬甩，見到鯛魚燒Stephanie十分雀躍，「這個鯛魚燒在韓國只有冬天才吃得到，在香港完全沒有機會買到啊！之前真的有想過買鯛魚燒機器回香港，但因為太重放棄，我剛才見到立即拍下來告訴朋友。」酒店特意為今次韓式自助餐買入了鯛魚燒機器，至於糯米冬甩也是經典街頭小食，餐廳為迎合香港人口味，在糯米冬甩放入榛子忌廉，不能以正宗韓國口味去炮製，但用心和創意絕對是滿分。

搽宮廷護膚品 芝士杯麵live煲韓劇

吃完自助餐已經肚滿腸肥，但去旅行就是無論有多飽，都是要以便利店食物作消夜！其實體驗這個住宿套餐前期望不大，始終覺得身在香港，要如何有像在韓國的感覺？之前已經在想，房間會不會有韓國電視台直播，誰知真的可以收看tvN（韓國有線電視綜合娛樂頻道）。配合住宿套餐，還附送韓國食品公司不倒翁（Ottogi）美食包、The history of Whoo的高級宮廷養顏護膚品，真的有一點在韓國住酒店的感覺。Stephanie說：「經常不知道要如何把韓國介紹給香港朋友，這裏提供了漂亮韓服，還有杯麵和護膚品等，好像真的可以讓大家體驗到韓國文化。我已經三年沒有回韓國，看到韓國電視台還吃到炸雞，還有五花肉，我好高興！」要完完全全當成是一趟韓國旅行，可能是妙想天開，但觀光公社和酒店已經盡能力，給客人每一刻都感受到韓國氣息，讓韓迷止渴已經值得讚賞。

香港維港凱悅尚萃酒店

北角北角邨里1號

記者：鄭汝翹

攝影：伍慶泉、鄭明川