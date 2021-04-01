去年「亞洲50最佳餐廳」公佈成績時，由於疫症蔓延，眾名廚、記者、美食家們不能再像以往般聚首一堂。從衣香鬢影的舞台，改為簡單利落直接網上公佈的形式，自是迫於無奈，甚為可惜。

吸取了過去一年的經驗，今年主辦機構在各方面都積極盡善盡美，網上頒獎禮增設動畫及司儀，可觀性與互動性俱更上一層樓。為了提升關注度及製造協同效應，「亞洲50最佳餐廳」主贊助商S.Pellegrino和Acqua Panna，在亞洲地區策劃了「Fine Dining at Home」的活動。有幸參與其中，於虛擬網上頒獎禮舉辦前的連續兩天，吃到由米芝蓮三星Otto e Mezzo名廚Chef Umberto Bombana與一星VEA鄭永麒（Vicky）精心安排的八道與四道琳琅滿目、五味俱全的鮮美饕餮美食，口福滿滿地迎接頒獎禮的來臨。

Chef Bombana送來我家的食物籃大得誇張，足足有張開雙臂的距離。從餐前經典意大利開胃酒8 1/2 Negroni的甘醇芳香開始，已帶來意大利夏日風情。陸續上場的醃漬吞拿魚腩，鮮甜豐腴。魚子醬配慢煮鮑魚薄片的華麗輕柔，剛上市的爽甜白蘆筍伴鹹香惹味火腿的絕配，還有唯一需要稍稍動手翻熱的龍蝦、海螯及鬼虎魚（scorpion fish）配意大利珍珠麵（Fregola）海鮮湯，也是肉嫩湯鮮甜中帶嚼勁。至於兩道甜品則是野生士多啤梨配香草忌廉，和以多款形態呈現的朱古力甜點，最後還有自家製作的八粒不同口味的朱古力禮盒，整個家中用餐體驗水準之高，不比餐廳遜色，絕對是「外賣」的至高境界。

VEA款客獲獎 葉一南膺亞洲第一

第二晚由Chef Vicky主理的VEA中法美食體驗，也不相伯仲。餐廳經理與服務員用特別設計的巨型保溫包，攜同腳架把兩座三層的餐具容器拿出來時，瞬間香味四溢，讓人垂涎三尺。至於冷凍包內的整罐Kristal魚子醬也極具氣派，配襯首道南非鮑魚伴拉麵的菜式，提鮮惹味。第二道是花膠阿拉斯加蟹腳粥，綿滑細膩，暖入心扉。主菜則有軟腍入味的四川椒汁和牛肋骨，與外脆內軟的焗千層舞茸薄薯。我撒上伴粥的細香葱花，又是另一番滋味。最後的中式杏仁梨撻伴黑松露鮮忌廉甜點，層次豐富，清新的杏仁香與法國黑松露的馥郁互融交織，加上軟綿的口感與酥鬆的外皮，讓人回味無窮。翌日Chef Vicky在名下餐廳舉辦了傳媒午宴兼直播虛擬網上頒獎禮的聚會，分享VEA得到本屆的「Gin Mare待客藝術獎（Hospitality Award）」，兼名列第16位（香港第2）的榮譽，實至名歸。

今年最令人鼓舞振奮的消息，自是去年排名第2的大班樓終登龍門，成功攀上首位，開創了歷史。仍記得去年當時人在海外，當知道由葉一南領導的大班樓得到第2名的時候，就像儍瓜一樣，獨自在巴黎的家中振臂高呼，嘩聲連連，心情激動得很⋯⋯今年終於有機會第一時間親自恭喜這位與我同樣1月23日生辰的好友。去年越洋告訴我拿第2已經有點汗顏的Danny，在我抵達大班樓時，正忙着應付主辦機構的直播專訪、多間海外傳媒機構的訪問，旁邊圍滿公關公司要員，射燈、閃光燈與攝錄機。昂藏七尺的葉老闆在鏡頭後，坦言完全意料之外，他手舞足蹈，興奮地分享得獎感受的一刻，紅潤而喜洋洋的臉上，露出那努力多時，終於獲得世人認同的吐氣揚眉。

衷心替他高興，畢竟能夠以自己的獨門秘笈，自創的烹調風格與入廚理念，堅守原則多年，與大廚郭強東雙劍合璧，打造出大班樓專屬的粵菜天下。在十多年後的今天，以香港粵菜之名躋身亞洲第一的國際版圖。

撰文：楊崢

寧可不化妝，不可不吃早餐；愛時裝愛遊歷、更愛美食的模特兒、節目主持人、專欄作家。

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