過去十年一起遊歷70多國的90後夫婦O’neal Choy和Janice Cheung，曾以露營車遊南美、背包遊歐洲及中南美、帶團到北韓、截順風車遊伊朗及古巴、到尼泊爾爬山，並在世界各地街頭賣藝。 2019年，二人辭掉香港的工作，帶着當時半歲的兒子多寶出走，旅居世界，先在南美的智利、阿根廷和秘魯生活了半年，去年12月在英國以45萬港元買了一輛二手露營車，一邊遊歷一邊工作，體驗生活，也認識當地文化。

在英國，露營車又稱motorhome，意即流動的家。對於29歲的O’neal和Janice，他們的「家」亦具備基本的設備如睡床、儲物櫃、煮食爐、雪櫃、飯枱、廁所等，亦有供電、供水、通風和暖氣系統，可謂麻雀雖小，五臟俱全。

二人都是「數碼游牧者」（digital nomads），Janice以遙距形式從事市場營銷、網頁設計及短片製作等；自由工作者O’neal則撰寫旅遊稿、當繙譯、教英文和音樂等。數碼遊牧的生活方式讓他們有更多時間陪伴兒子成長，亦可以不時轉換居住環境，有更多機會接觸大自然，例如到公園做運動、到海邊及郊野公園散步等。夫婦倆表示：「我們會安排小朋友在車中看圖書、玩音樂、畫畫及簡單伸展等活動；雖然英國天氣變幻莫測，但我們風雨不改，每天都會帶兒子外出兩次。我們相信世界各地都能成為孩子的課室，旅途的經歷亦能成為教材，亦嘗試建立適合小朋友的在家教學 （home education）模式。」

封城泊停車場 睡袋禦寒減開暖氣

由於暫時不能旅遊，他們在西南部般尼茅夫（Bournemouth）買車後，便在東南部的註冊地址肯特郡（Kent）逗留。

自由自在也有代價，在露營車生活要面對不少難題。首先是處理充電、入水和泊車過夜，尤其全國因武漢肺炎封城，英國所有的私營露營車營地都禁止營業，起初他們也花了不少時間尋找補給點。「幸好在坎特伯雷（Canterbury）找到一個由市政府營運的露營車停車場，距離市中心不遠而且安全，更有食水供應及排污設施，加上我們添置了發電機和預備安裝太陽能板，總算解決了大部份生活問題。」

另外就是保暖，因為露營車的隔熱較房屋差，雖然車上有暖氣系統，但需用柴油開動，不太環保，所以一家三口準備了充足的禦寒衣物和睡袋過冬，減少開暖氣。為了確保有穩定的網絡接收訊號，O’neal和Janice各選用不同的電訊供應商，更買了一個Wi-Fi蛋在車上使用，方便日常工作需要，80GB至100GB數據的價錢大約20英鎊（約216港元）。至於居住地址，雖然英國沒有法例禁止居民住露營車，亦沒有規定一定要有永久地址，但買車、買保險、註冊GP醫療服務、申請銀行戶口等都需要一個聯絡地址，因此在英國住露營車的人，大多會借用親戚朋友的地址作為聯絡地址，所以他們也是借用當地朋友的住址。最後是駕駛露營車所需的駕駛執照。香港的自動波私家車或棍波輕型貨車駕駛執照，均可換領到英國的Category B駕駛執照，用作駕駛重3.5噸以下的露營車。雖然當地大部份露營車的重量都低於3.5噸，但主要是棍波車，因此最好有棍波駕駛執照。

為民居執垃圾 享有自由更惜當下

二人又表示，在英國住露營車的人雖然屬少數，但這個圈子仍有其文化和規矩，例如泊在民居附近便不要製造噪音或亂拋垃圾，「網上有不同的群組分享實用生活資訊及經驗，成員都踴躍提供幫助。我們作為少有的亞洲人及香港人，代表自己的文化，因此更要做好，會帶備垃圾袋和鉗，不時執拾露營車附近的垃圾，一來避免路人誤以為我們亂拋垃圾，二來為社區的整潔出一分力。」

露營車生活令他們反思物質需要及使用資源的習慣。「露營車上的儲物空間有限，但我們發現物質少了並沒有減低生活質素，反而學會更珍惜當下擁有的事物，包括水、電、煤等資源。」

O’neal和Janice指，游牧式生活較適合喜愛四處遊歷、時常變換環境的人，每天起床可看到不同的景色，感覺自由自在。當然也要考慮工作性質是否容許，可在家遙距工作人士較適合。「我們會先透過露營車遊歷，更深入了解英國文化，再考慮是否適合長期定居，暫時認為旅居世界的生活模式更適合我們。期待英國解封後，可分享更多在英國用露營車一邊生活、一邊遊歷的經驗。」

撰文、攝影：NomadBaMa 遊牧爸媽