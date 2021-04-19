係櫻花呀！日本去不到，香港賞櫻季已過，去台灣彰化看看吧，雖然只是紙上看，也可稍慰思鄉念櫻之愁。鐵道加櫻花，記低先！約定來年去。

同樣作為交通工具，惟有鐵道旅行有種隨性浪漫。由北往南，正好以彰化市火車站附近的「火車頭旅館」扇形車庫作起點，明年車庫就營運百年，全台碩果僅存！只要開放時間在門口登記，就可免費入內參觀。扇形車庫有12條路軌，外部另有3條，火車頭透過大圓轉盤掉頭進出車庫，進行日檢或定期檢修，畫面壯觀。

因使用功能改變和鐵路電器化，全台原有六座扇形車庫已陸續拆除，僅存彰化扇形車庫，已列為縣定古蹟，而且是「活古蹟」，使用率依舊很高，上午時段平均有20多部車頭繁忙進出，遊客前來看到的都是實際運作，不是「演出」。

一生懸命 巧製木瓶暗藏玄機

彰化市還有一處全台絕無僅有的「精瓶美工藝創作工坊」，負責人黃文彬說：「日本人說一生懸命，一生耗盡心力要做好一件事。」他對木瓶創作的態度便是如此。木瓶乍看很像日本箱根品牌「寄木細工」樣貌，實則暗藏玄機，有音樂、各種隱密於瓶中的小盒子，巧思令人嘆為觀止。黃文彬還搜集各種機械鐘，巧手修理後全可運作。木藝作品、鐘錶在他手上就像玩具，感覺他「玩」得很快樂！

火車站前陳稜路的「貓鼠麵」也是全台別無分號，而且有百年歷史！招牌貓鼠三寶麵加入了香菇肉丸、手工雞卷和燕丸，端上桌看來平淡無奇，喝口清湯，口感竟濃郁回甘，或許是太好喝，常有客人要求加湯。

彰化下一站，來到花壇。出火車站步行不到5分鐘，便可抵達「茉莉花壇夢想館」。我原只是衝着IG常見的「網美牆」而來，沒想到各式茉莉花茶、咖啡、啤酒、果醬、酵素、純露都超級好買。這裏的茉莉花材真材實料，香氣迷人，食用皆放心，5至8月花季期間還推出茉莉窨茶DIY（窨粵音熏，意指將茶熏上花香的動作），可體驗採花及熏茶。

織襪價廉 唯一手套廠品種多

花壇站再往南，越過大村及員林兩站，直奔社頭。久聞社頭製襪有名，來到「樂活襪之鄉博物館」才知，社頭早年只有一家織襪廠，後來台灣經濟起飛，提倡「客廳即工廠」，擁有技術的員工靠一兩部機器就開始生產。博物館創辦人劉信佑16歲便在織襪廠工作，如今不僅自創品牌LOHO，還有全台最大的織襪觀光工廠，購進意大利先進的機器，並且研發出極抗臭、抗菌及抗癬襪，因為太實用又價廉，讓人忍不住大肆採購。

不遠處還有台灣碩果僅存的一家專業手套製造廠，創立於1985年的品牌good.hand創辦人陳義益為提升競爭力根留台灣，2018年還斥資設立全台唯一的「台灣手套博物館」，廠內陳列總高度超過《健力士世界紀錄》250厘米的大手套，除手套製程、歷史介紹外，還可看到該公司研發的滑雪用、保齡球用、撞球用、足球守門員用等專用手套，甚至還有為軍警研發防刀傷的手套。

百年醬油廠 最美人文風景

距離社頭火車站步行只要兩分鐘，有這間滿百年歷史的醬油廠「新和春」，空地上百個醬缸是社頭最美的人文風景。除了包裝和行銷改變，釀製醬油的古法及場域不曾改變，紅磚、竹子搭建的廠房依舊，甚至還能翻找出百年前的工廠調查報告書。

社頭往南，田中、二水、源泉車站都相距不遠，可同遊。二水，是縱貫鐵路與集集火車支線交會點，春天沿152縣道往南行，經源泉派出所不久，可見花旗木沿鐵道盛開，與通行火車形成夢幻畫面，吸引不少攝影愛好者專程前來，謀殺菲林。花旗木又名泰國櫻花、平地櫻花、三月櫻，每年3至4月中都有機會欣賞到。

彰化市火車站

社頭火車站

記者、攝影：楊沛騏