現於倫敦就讀高中的Grace是愛爾蘭人，自2016年起在網上自學廣東話。通曉英文、尼日利亞通用的伊博語、日文、法文、普通話及廣東話六種語言的她，2019年5月開設YouTube頻道，分享學習語言心得。五個月前Grace分享她在唐人街茶樓以流利廣東話點餐的影片，吸引了36.6萬人收看。現時頻道已有逾50條影片，1.3萬人訂閱。雖然學廣東話已四年，但甚有語言天份的Grace仍說︰「廣東話真係好難學。」

四年前，Grace作客一位中國朋友家，由於朋友的家人只懂廣東話，她為了與主人家溝通，遂開始從網上了解廣東話的發音，從此展開與廣東話的緣份。雖然網絡世界的資訊看似無窮無盡，但原來學廣東話的教材和資源並不多。Grace表示曾因此放棄，她在訪問中全程以廣東話對答，「如果你冇一個老師，同埋你自己學廣東話，真係好難搵資源。」Grace在英國沒有香港朋友，她的「廣東話老師」除了香港的電視劇和廣東歌，便只有在app認識的網友。Grace每次與來自香港的網友通訊，都會爭取時間與他們對話，說上至少半小時的廣東話，她亦從中得知香港的情況。雖然經歷了種種障礙，但是Grace不但沒有氣餒，反而萌生了開設YouTube頻道教授廣東話和分享學習廣東話心得的念頭，令想學習廣東話的人，不會再遇到她經歷過的困難。

曾被九聲嚇退 「好hea」都識

雖然Grace不會寫繁體字，只是利用拼音學習廣東話，但是她對廣東話的認知並不比香港人少，還對粵語發音有不少意見，認為粵語的九聲嚇退不少有心學習廣東話的人，她說︰「其實我唔鍾意話廣東話有『九聲』，我鍾意話『六聲』。如果有人想學廣東話，跟住佢哋聽到有九聲，佢哋可能會覺得，廣東話太難喇。」除了對發音有研究，她還認識不少「潮語」，「例如今日我好hea，係咪？」Grace又說廣東話最難的地方， 是句子結尾的語氣和助詞，「呀、噃、㗎、嘅、囉」等字，雖然發音差不多，但是配在相同的句子上卻可以有截然不同的意思，考起不少外國人。

為了確保觀眾每星期都可以看到頻道的更新，每個星期六，Grace都會拍攝數條影片，再剪接和加上字幕，花了不少精神和時間。對就讀高中的Grace來說，要兼顧學業和短片製作並不容易，但是網友窩心的留言使她沒有放棄。Grace很感激每一位曾經鼓勵和欣賞她的觀眾，這推動她繼續營運頻道，「YouTube畀咗信心我，之前覺得自己廣東話唔係咁好，但係好多香港人話畀我聽，Grace你好犀利。好多香港人留言話覺得好感動，我真係覺得好開心。」

拒做醫生律師YouTuber是理想

Grace的媽媽也有訂閱女兒的YouTube頻道，是她最忠實的支持者，對於Grace用上了大量時間學習外語，Grace的媽媽表示不擔心她因此荒廢學業，「最初我以為學廣東話會影響她的學業，但是並沒有。她去年在公開考試中表現得很好，考獲11科A*。」在英國公開考試GCSE中，學生一般報考8至9科，成績分為A*至G，A*是最高的級別。儘管在公開考試中取得非常優異的成績，但是對於未來，Grace仍然沒有肯定的答案，「我知道自己唔想做醫生同律師，將來我或者會做YouTuber。」

雖然不少資優生的父母會對子女未來的職業有所期望，但是Grace的媽媽不介意女兒將來沒有穩定的職業，「如果她最後說她想成為YouTuber，只要她做得開心，我會百分百支持她。」

會講唔會寫 望與港移民交朋友

Grace不但認真學習廣東話和盡力了解香港文化，更關注廣東話越來越少人講的情況，擔心廣東話有朝一日會消失。「我覺得好傷心，因為廣東話係好靚好靚嘅語言。」她聽說在中國廣東省有人不懂得講廣東話，或者小朋友從學校回家後不想講廣東話，她為此感到十分可惜。「我唔想廣東話死，我希望多啲後生人會開始學廣東話，同埋愛廣東話。」

現時Grace還未懂得寫繁體字，她表示會繼續努力學習，知道即使學習廣東話很難，但只要不放棄，就一定會成功。Grace從與香港的網友交流中得知很多香港的資訊，談到香港最近的情況，她表示關心，更呼籲未來移民來英國的香港人與她成為朋友。「我好想認識多啲香港人，同我做朋友，我哋可以講廣東話同英文！」

Grace的YT頻道YouTube : Guresu

採訪、攝影：廚職背遊梁芷靈