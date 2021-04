在月初舉辦的第45屆香港國際電影節上,觀看了廿多部精采的中外新舊作品。當中包括炙手可熱、憑今屆奧斯卡最風趣幽默的亮眼感謝詞而搶盡風頭的出爐最佳女配角,「韓國第一人」尹汝貞的得獎作品《農情家園》(Minari)。

於文化中心大劇院的首場放映活動後,播放了美籍韓裔導演鄭李爍的預錄專訪。在十多分鐘的分享中,他透露此齣半自傳式的電影拍攝期只用了25天(可見導演的功力與前期的準備何其充足),大部份的成人演員包括憑此片大放異彩、橫掃多個國際獎項的尹汝貞,俱由業界好友相互推介。只有扮演孫女兒與年少時代的他(David)的年輕演員角色,需要作全國試鏡,公開招募。

David作為戲內主要角色,一直至開拍前的三星期才找來天資聰敏、可愛機靈的Alan Kim出演。他在戲內與尹汝貞扮演的非一般婆婆的互動交流,火花四濺之餘也很賺人熱淚。有些人天生就特別討人喜愛,容易讓人留下深刻印象。

溫馨能量 化成串串祝福

今年只有8歲的Alan瞬間爆紅,受邀在多個人氣talk show如Ellen、Tonight Show等亮相,也摘下不少新人獎項。在3月初,當他迎來人生第一個獎項Critics Choice Young Actor Award時,那淚盈於睫、不禁揑自己面孔怕只是發夢的真情流露表現,融化了大眾的心。鄭導演這樣形容這齣笑中有淚的窩心電影:「Minari is a movie about sacrifice and love...especially those immigrant experience, it’s the sacrifice of my family made, that get my sister and I where we are today.」。在香港每天都有人為了下一代遠走他鄉的動盪時刻,《農情家園》所傳遞的溫馨正能量,相信會留在觀眾的心田久久不散,幻化成串串幸福遂願的祝福。

另一部我剛剛看完的奧斯卡最佳國際電影得獎作品《醉美的一課》(Another Round),由我很喜歡的康城兼丹麥影帝Mads Mikkelsen擔綱演出。

爛醉中 思考人生真諦

這齣由丹麥、瑞典和荷蘭三國合拍的輕鬆喜劇影片,藉着酒精實驗來活出美妙人生。以四位中學老師兼好友,刻意讓自己進入或微醺或爛醉的過程,來重新思考人生的真諦。這是一部帶有濃厚歐洲色彩的電影作品,透過記錄四個中年男士的人生一小片段,啟發觀眾思考,讓他們帶着沉思離開。在腦海中重溫電影片段的同時,或許可刺激思維,好好考量應該如何過好每一天。正如導演Thomas Vinterberg在奧斯卡的得獎舞台上表示:「This is a film about letting go control in life.」或許在我們現正身處的前所未見非凡時代,放棄約定俗成的傳統思考模式,我們才可以走出一條真正屬於香港人自己的道路。

多年來一直習慣了在電視機面前觀看奧斯卡,今年首次需要透過網上直播才能得知獎項誰屬,心中不禁戚戚然。在眾多熱門獎項的公佈過程中,以往較少留意短片環節,今屆最佳實景短片(Best Live Action Short Film)的得獎作品《Two Distant Strangers》,以非常聰明、利落的手法,高質素地呈現美國甚至全世界面對的社會種族不公現象。有太多的「估佢唔到」,一新耳目,讓人拍案叫絕。有興趣的朋友,可在Netflix重溫。

電影作為第八藝術,從來都是反映和記錄社會現象及歷史面貌的最佳寫照。每一部電影,每一齣作品都是一個獨立生命,它們會把一切好好保存,留待歷史與歲月去見證每一個時代的故事。

撰文:楊崢

寧可不化妝,不可不吃早餐;愛時裝愛遊歷、更愛美食的模特兒、節目主持人、專欄作家。

IG: vanessayeungofficial