九十年代末期,我曾在巴黎Chanel總店31 Rue Cambon,參與了替亞裔學生籌款的慈善時裝表演。首次有機會穿上高訂華衣美服,踏上那條標誌性的稜鏡迴旋樓梯。在無限延伸的魔幻倒影中,360度沉醉於品牌的高貴典雅歷史氛圍,締造了往後至今對Chanel的情意結。當晚的紀念品是一瓶No 5琥珀色的eau de parfum,我原封不動連包裝紙、紙袋,一併拿了回香港送給家母留念。廿多年後的今天,香氛內的玫瑰、茉莉精華或早已不復存在,但記憶仍然歷歷在目,恍如昨日。隨後幸運地有好幾次因工作關係重臨舊地,每次內心的澎湃感受,仍如初見。

Chanel創辦人Gabrielle Chanel曾說過「A woman who doesn’t wear perfume has no future」。1921年她委託沙皇御用調香師Ernest Beaux,創造了Chanel No 5。他把80個包括多種花、草精華成份,透過有機化合物醛類來保存,成為當時首個劃時代香精。在眾多的樣品氣味中,主人翁選來最喜歡的幸運號碼5號,更簡單直接地以No 5命名,並在5月5日正式面世。為了紀念全世界最高認受性,每30秒便售出一瓶的經典香氛踏入新世紀的里程碑,Chanel高訂珠寶創作室主理人Patrice Leguéreau,早在2018年已希望於2021年百年慶典之時,推出首個向No 5致敬的名貴珠寶系列。為了探討No 5的歷史,深入研究它的誘人奧秘,特意與由2015年起擔任Chanel首席調香師的Olivier Polge,一起前往法國香水重鎮、也是Gabrielle Chanel與Ernest Beaux初遇的Grasse小城,尋求創作靈感。在一些歐洲的傳媒專訪中,他透露除了把經典的No 5晶瑩剔透的簡約瓶身、比擬巴黎Place Vendôme的八角形水晶瓶蓋,融入到123款設計理念外,更以橘色的寶石來代表No 5那金黃潤澤的琥珀色彩。至於已公開的三大原材料花香:五月玫瑰、依蘭和茉莉,也各以立體繽紛的形態出現。大部份設計的底部,俱以不規則的水花四濺圖案,來代表抽象的飄香四散與品牌貫徹始終的創新,自由自主的奔放精神。

55.55卡鑽石鏈賀誕辰

上周的百年誕辰正日,價值連城的整個Chanel No 5 Haute Joaillerie系列在西九龍文化區的Free Space自由空間,首度全球閃亮登場。首兩晚為VIP之夜,為了尊重社交距離,每晚只有50位貴賓獲邀出席。有幸參與其中,整個系列的重頭戲,自是印在邀請函上的非賣品,放在整個展館最中心、守衞最森嚴的展廳內,鎮店之寶55.55卡的白金鑽石項鏈。Patrice Leguéreau找來無瑕疵D色IIa原石,打磨出55.55卡的長方形emerald經典設計,上面配以104顆圓形和42粒長方形純白鑽飾,下邊的吊飾則是一系列如水銀瀉地的梨形鑽石,連項鏈後的扣件也以「5」字設計,美得令人目眩心惑。其他各適其適的破格鑽飾,也很吸引,每一件都是百年經典的全新演繹,看得人心花怒放,完全沉醉在高貴魅力,滿室生輝的璀璨奪目之中。除了可先睹為快一件又一件閃爍生光的非凡工藝珠寶首飾外,晚宴更由新任亞洲首位兩星米芝蓮女名廚,融滙中法美食文化的Tate Dining Room創辦人兼主廚劉韻棋(Vicky Lau)主理。三道細膩入微,美輪美奐的精采多變菜式,盡見Vicky的過人廚藝與心思:「這次活動的籌備時間只有大約一個月,但因為Chanel是我很喜歡的品牌,加上也很了解品牌背後簡約中見細節的精神,所以很快就已經確定了三道菜式與所需的食材、配件等。」

當晚純白色的空間四周,枱上擺放了多款紙藝花朵與巨型香水瓶裝飾,清麗脫俗。餐碟旁有一朵Chanel山茶花形狀的牛油,拿起三款被Vicky 以「Bouquet」來形容的精緻小巧可愛麵包,不禁會心一笑。前菜的豐盛超乎想像,上層先有幼嫰帶子伴法國黑松露薄片的香盈,醃鮮鮑片與蘑菇撻的豐富口感,打開如珠寶盒般的玻璃圓形器皿後,再有白蘆筍、鮮蝦粒伴魚子醬煙燻鰻魚薯蓉,旁邊還有鮮活的花蟹多士,food catering中少見的高水準。主菜的龍蝦medallion、配塞滿龍蝦螯肉與蝦膠的zucchini花朵,也是鮮味十足的上乘之作,另備蔬菜清湯與fregola意粉增加嚼勁。至於輕柔華麗的立體玫瑰花與蛋白甜點,內裏放了粉紅番石榴茸,玫瑰、依蘭忌廉,再附上加入了千日紅乾花的粉紅色茉莉花茶,每一口都是視覺與味覺的完美結合。

曾有人以「invisible armor」來形容香水。從今以後,Chanel替沒有塗抹香氛習慣的尊貴客戶,增添了No 5與別不同的穿戴方法。

