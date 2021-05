自世紀疫症爆發以來,位於中環安蘭街的MONO在去年1月舉辦的南美盛宴MONO Raices I,是我最後一次在仍然「正常」的世界裏出席的廚師餐飲活動。上月下旬重臨舊地,與MONO的合夥人兼掌舵者Ricardo Chaneton聊起往事。蓄了一頭鬈髮的他先擺出一副難以置信的苦笑模樣,輕輕地搖頭嘆息:「我們那次的活動在1月22日,翌日便已經有首宗病例輸入香港,自此所有人的生活都有了翻天覆地的轉變。」那時MONO才剛開業沒多久,便要面對社會運動、新冠肺炎等道道難關。Ricardo笑言:「Facing struggle seems like the norm for Mono, ha ha ha.」

「把最好的給客人」 離港又回來

來自委內瑞拉,祖籍意大利和哥倫比亞的新手爸爸,年少時已四海為家。在故鄉完成廚藝課程後,Ricardo在三星米芝蓮的Quique Dacosta和Mirazur工作,並成為後者創辦人Mauro Colagreco的得力副手。他在Quique Dacosta學習到的,除了最著名的地中海菜式外,還有超越客人所想的待客之道。「我那時只是最低級的commis,要負責清潔、打掃的額外工作,包括清理街道。當時有位來自墨西哥的同事很不忿,認為自己是來學廚藝的,為甚麼要掃街?之後有天早上,Quique將所有工作人員,差不多40多個一字排開,然後開始向我們解釋:『我們的客戶來自五湖四海,沒有人知道他們要經過多少時間、困難、旅程才可以來到我們這裏。其他事情我們沒有辦法控制,但是由他們踏足我們的宇宙一瞬間,我們就有責任把最好的帶給他們。『Our universe starts at the street.』他的格言也成了我對待客人的座右銘。」

2015年10月,他在南法生活了七年後,命運將他帶來了香港。那時仍是兩星的Mauro來亞洲為香格里拉集團作巡迴獻技,一早已向Mauro明言想轉換工作環境的Ricardo,碰巧首站香港香格里拉酒店的Petrus正在招聘行政總廚,Mauro樂得成人之美,Ricardo順理成章翌年正式來港履新。努力耕耘了四年,雖然口碑載道,卻從未得到米芝蓮的星級垂青。就在即將迎來一星甚至兩星的小道消息傳得沸騰四起之時,也是他的合約期完結之時,Ricardo突然想家了,毅然決定放低一切返歸南美。不到數月光景,來自以前Petrus的熟客Jia Group佳民集團的老闆娘Yenn Wong,一通遠洋邀約合作的電話,他又回來了。

父贈黑膠碟恭賀 主打南美菜

L形的餐廳由Yenn的丈夫Alan Lo與Ricardo一起設計,簡約的工業風將焦點集中在入口處的巨型開放式廚房。寬闊的不銹鋼吧枱設計極具陽剛氣息,放滿四周的逾百張黑膠唱片,是主人翁父親數十年來的私人珍藏。為了恭賀兒子創業,專誠送來的無價寶厚禮。Ricardo表示他父親的音樂不單止讓他暖在心頭,也喚醒了他的南美靈魂。我笑言是否因此餐廳的風格也由最初的現代法式,一改成為南美風?他側一側頭,若有所思,然後娓娓道來:「我覺得是香港的顧客告訴我其實我的菜式應該稱為南美菜。每次他們來到,我都會介紹不一樣的南美地道食材,對他們來說就成了接觸南美飲食文化的最佳橋樑⋯⋯」這個轉變,令他成為史上首間入選「Asia’s 50 Best」的現代拉丁美洲餐廳,開創歷史先河,在MONO還可以品嚐到全自家製的黑朱古力。「我敢說我是全世界唯一一間餐廳,會百分百在自家餐廳由零開始製造朱古力。我們從原生可可果開始發酵,再烘焙、烤焗,最後經過長時間的打磨,並加入有機原糖和香料調味。整個工序需時10至12日,才製作出2.5公斤的製成品。」從上次的八手聯烹,我就已經很欣賞MONO那種把食材最原始面貌,一併呈現在顧客面前的上菜方式。每一道菜都是Ricardo成長印記的一部份,就像一個洋葱,逐層展現,煞是有趣。

(待續)

撰文:楊崢

寧可不化妝,不可不吃早餐;愛時裝愛遊歷、更愛美食的模特兒、節目主持人、專欄作家。

IG: vanessayeungofficial