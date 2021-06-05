6月天氣日日都過30度，恍如炎夏。大家都怕走在街上「乾煎」，只好躲在室內乘涼。說起乘涼，韓國或日本在酷熱天氣下，當地人都會做一些納涼活動，其中一個竟是驚嚇活動，嚇出一身冷汗消暑。今日帶大家去玩香港鬼屋，實試有多恐怖。

位於銅鑼灣的「糖街製片廠」是一個以都市傳說作藍本的驚慄電影體驗館。負責人之一陳嘉偉（Gary）說，在網絡上搜尋到部份糖街都市傳說的資料。「幾十年前這裏曾是一個製片廠，後來發生大火，燒死了幾個人。我們就透過這個都市傳說，製作了一套電影《糖街製片廠》（礙於疫情未上畫），更製作了一個電影體驗館，讓大家親身感受。」

驚悚電影體驗館的劇情：1994年糖街製片廠正拍攝電影《日落》，其間發生大火，造成4死28人傷。不過，Gary繪影繪聲地表示體驗館場地真有鬼，「我們的鬼屋絕對有鬼，不是演員扮的鬼，而是真的鬼（靈體）。有很多同事見過或感受過，但大家都不太怕，一來習慣了，二來大家相處在同一空間，信則有，不信則無。」

體驗館外觀是舊式戲院，工作人員也裝扮成恐怖的售票員。主題正是拍攝《日落》 這套電影，參加者的任務是要去試鏡。60分鐘的體驗絕不簡單，要看電影、進行任務，更有大量鬼嚇你。體驗中有一部份要在漆黑環境下進行，伸手不見五指，把你的不安與恐懼推至高點。為配合火災故事背景，更會令你猶如身處火場。驚嚇之餘 ，更要完成故事中的任務，過程非常「燒腦」。二人同行體驗收費約六百多元，入場前會為你拍下「遺照」，照片成品真的用火燒過，看到都有點心寒，更附上仿舊報紙剪報及戲票式入場券，充滿九十年代的感覺。體驗完成後可到旁邊的酒吧餐廳換取一杯叫「日落」的飲料。

舊戲院中歷火災 荔園後無以為繼

要數香港的鬼屋，最為人熟悉的是海洋公園或迪士尼樂園10月哈囉喂鬼屋，但全都是期間限定，其他月份想被鬼嚇就有難度。

但其實香港也曾有長期鬼屋，當年荔園的鬼屋全年長開，更與恐龍屋及大象成為了荔園三寶，不少80後對這個鬼屋都充滿回憶。Gary憶起他小時候曾到荔園玩的鬼屋，「我覺得全世界大部份國家都有長期的鬼屋，所以香港也應該要有一個讓大家去玩，去嚇一吓。」

「糖街製片廠」電影體驗館團隊由不同範疇的電影從業員組成，Gary是其中一位負責人，也是一位特技化妝師，因此體驗館中的演員妝容非常細緻。因為他認為鬼屋的存在並不只是嚇人。「其實我們做這個體驗館是為了拍電影，讓香港的娛樂及電影有更多層次的探討，令整件事不要太單一化。電影究竟怎樣定義，電影是否一定要在螢幕中發生呢？這個體驗或許有些部份，你會覺得是在看表演，增加娛樂性會令香港人更願意投資，甚至觀眾會更願意花費在香港的產物。」

瞓雞枕睇生死書 刺激過後有思考

除了驚慄電影體驗館，場地中更有不同紙紮公仔打卡位 、酒吧餐廳，更售賣自家設計符章及不同的「靈性用品」。Gary說：「最好賣的就是古靈精怪的用品，例如有個可用針落降頭的公仔，如果你不喜歡老闆，就可以用針刺它，不同部位有不同的效用。」

除了好玩，Gary更表示想帶出死亡的意義，因此設有一個死亡圖書館。「NGO『死嘢SAY YEAH』跟我們合作，有一個空間放了200至300多本圖書，全用黑紙包裝，你不會知道書的內容，但每一本書都是關於死亡。」圖書館中有一個大雞枕，即棺材中先人用的三角形枕頭，他希望訪客可躺在上面思考人生。看完關於死亡的書，旁邊則有一道白牆，簡單寫上「我會點死？」訪客可用夜光物料於牆上寫下自己的死亡方式，所有牆上的字都要用電筒才能照射看到，別有心思。

記者完成整個體驗，覺得也值得一試。相信大家平常玩鬼屋總遇過大排長龍、在鬼屋裏也像是逛花市式步行，所有驚嚇位早在看到前面的人被嚇而穿崩。不過這個體驗館用預約制，每個時段最多只限四人一組，有自己專屬的時間，過程中被嚇得冷汗狂冒，真正做到納涼效果。電影故事與體驗緊扣，有值得思考的地方，最後的死亡圖書館，讓人刺激過後好好閱讀，使本來高漲的情緒沉澱下來，有別於一般鬼屋。

糖街製片廠www.viewonwon.com

記者：陳靜雅

攝影：梁正平