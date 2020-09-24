人口普查｜逾600萬家庭尚未回覆 或失公共資源分配

（北美通訊）美國政府每十年進行一次的全國人口普查快將結束，截至周日（20日）已統計了95.4％的美國家庭，目前還有超過600萬個家庭還未回覆。當局強調，如果民眾沒有回覆，將會影響影響未來十年社會資源分配規劃，或有機會失去應有的公共建設和福利。

當局今星期開始將向所有尚未完成人口普查的家庭（Non-Response Follow-Up，NRFU）進行視像電話查詢，並促請在美家庭在截至日期之前，與普查員合作完成人口普查。民眾亦可以透過網上2020census.gov、電話或郵寄等方式登記。

受武漢肺炎疫情影響，人口普查局與本地亞裔非牟利組織合作，協助亞裔民眾登記資料，保障讓他們將可以公平享有應得的社區資源。

主力協助紐約唐人街中國移民的非牟利組織華僑社會福利社（Immigrant Social Services ）指，鑑於早前紐約實施居家令，該組織難以為一些無法上網，但又需要中文幫助的家庭進行普查，所以近日特別去到當地學校，向學生家長派發護理包、教材和向學校捐贈口罩之餘，同時向他們派發人口普查資料，「對於紐約的亞裔美國人社區，我們希望有應得的資源， 並且（人口普查）是允許民眾在美國發表意見。」

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