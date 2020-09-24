堅持香港製造｜百年基業突被陰乾 撕標籤在即 醬園巨頭：香港精神隨機應變｜壹週刊

（北美通訊）國安法於7月通過，美國宣佈取消香港的特殊待遇，包括11月9日起所有出口至美國的「香港製造」貨品，一律改為「中國製造」。「去年本地出口美國的總貨值37億元，佔總出口百分之0.1。」商務及經濟發展局局長邱騰華，對此只是輕描淡寫。

「香港製造」招牌，這一刻被高官矮化至可有可無。不過不少本地老字號醬園，就深明「香港製造」的可貴，多年來沒在低成本見稱的內地設廠，而是堅持在香港保留古法釀製，經過近百年磨煉，產品漸漸行銷海外，甚至遍及非洲及南美小國，令「香港製造」揚威海外。

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