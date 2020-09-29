9點半蘋果新聞報道︱10月5日起 每晚9:30 報真相 講人話

敢問大家，對上一次平心靜氣跟家人一起看新聞報道是幾時？半年？一年？抑或已經記不起來？是甚麼造成這種疏離，大家應該心中有數，難免歸咎於當前政治氣候和社會氛圍，又或是大家早已喪失觀看新聞報道的興趣。說白一點，其實是當今新聞媒體逐漸被紅色資本入侵，新聞自由受箝制，題材、內容、角度都有所傾斜。結果，大家為免產生磨擦，還是不看為妙。

但，我們總懷念過去看新聞報道的好。每日騰出約莫半小時，便掌握所有資訊，又可跟家人高談闊論時事，即使大家政見不同。

《9點半蘋果新聞報道》的出現，就是希望大家重拾與家人一起看新聞報道的習慣。我們擁有一群專業主播，以熟悉、響亮的聲音，為你簡報每日大事。我們擁有編輯自主，能呈現一些其他地方未必見到的新聞畫面，還原事實真相。我們擁有革新精神，能以輕鬆、貼地的報道手法，增添觀眾的趣味。「報真相、講人話」就是我們的宗旨。

《9點半蘋果新聞報道》下星期一（10月5日）登場，以後每逢星期一至日，每晚9點半（美東時間早上9點半），由熟悉臉孔，準時為大家報道每日大事，萬勿錯過。

下星期一起（10月5日），每晚9:30（美東早上9:30），報真相，講人話。

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