【獨家｜大劉仔再戀平民】40歲劉鳴煒港台邂逅細十年女友 瑞典秘密培情｜壹週刊

（北美通訊）大劉長子劉鳴煒，繼早年叫香港年青人:「去少啲街，去少啲日本就儲到首期買樓！」，及近日以海洋公園董事局主席，度出救亡橋「森度遊」，讓遊客在園內冥想做瑜伽的，被批離地。

不過女友口味，就始終如一的貼地，鍾愛平民餐。日前讀者爆料，指去年十月，劉鳴煒表面俾主播女友趙慧奈狼飛，查實已暗暗撻著比他年輕十年，姓簡叫Joyce(簡雪忻)的平民女子， Joyce不單由2019順利過渡至今，數月前更可進駐豪宅，與百億劉鳴煒過同居生活。

有個細十年的女友一早補位，難怪今年八月，40歲的他在ig自嘲有中年危機，要剃鬚回春啦！至於這位打工仔新歡，如何埋身跟坐擁百億身家的「Package Lau」由邂逅到獲得垂青，她的「灰姑娘」緣份遊戲是由港台開始。

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