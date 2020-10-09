美國大選｜總統投票日在即 選民登記今月最後衝刺

（北美通訊）美國總統選舉將於11月3日舉行，由於武漢肺炎未完全受控，各州很多選舉辦事處仍然關閉，無法為美國公民登記成選民。在大部份州分，美國公民可透過網上、郵寄和現場登記，成為選民，在大選中發聲。

目前，全美有40個州分和哥倫比亞特區，容許美國公民只要提供身分證明文件及居住證明，便可於網上註冊成選民；不過，阿肯色州、緬因州、密西西比州、蒙大拿州、新罕布什爾州、俄克拉何馬州、南達科他州、德州及懷俄明州，居民則必須親身在當地的選舉辦事處現場登記，或選民申請表郵寄到該州選舉辦事處。至於北達科他州則沒有選民登記要求，民眾在大選日出示身分證即可投票。

《蘋果》整理出各州選民登記截止日資料：

選民登記截止日期（未截止州分）

阿拉巴馬州

現場登記：10月19日

網上登記：10月19日

郵寄登記：10月19日（郵戳截止日或之前收到）

加州

現場登記：11月3日

網上登記：10月19日

郵寄登記：10月19日（郵戳截止日或之前收到）

科羅拉多州

現場登記：11月3日

網上登記：10月26日

郵寄登記：10月26日（郵戳截止日或之前收到）

康湼狄格州

現場登記：11月3日

網上登記：10月27日

郵寄登記：10月27日（郵戳截止日或之前收到）

哥倫比亞特區

現場登記：11月3日

網上登記：10月13日

郵寄登記：10月13日（郵戳截止日或之前收到）

特拉華州

現場登記：10月10日

網上登記：10月10日

郵寄登記：10月10日（郵戳截止日或之前收到）

夏威夷

現場登記：11月3日

網上登記：10月5日

郵寄登記：10月5日（郵戳截止日或之前收到）

愛達荷州

現場登記：11月3日

網上登記：10月9日

郵寄登記：10月9日（郵戳截止日或之前收到）

伊利諾州

現場登記：11月3日

網上登記：10月18日

郵寄登記：10月6日（郵戳截止日或之前收到）

艾奧瓦州

現場登記：11月3日

網上登記：10月24日

郵寄登記：10月19日（郵戳截止日或之前收到）

堪薩斯州

現場登記：10月13日

網上登記：10月13日

郵寄登記：10月13日（郵戳截止日或之前收到）

路易斯安那州

現場登記：10月4日

網上登記：10月14日

郵寄登記：10月5日（郵戳截止日或之前收到）

緬因州

現場登記：11月3日

網上登記：不設提供

郵寄登記：10月19日（郵戳截止日或之前收到）

馬里蘭州

現場登記：11月3日

網上登記：10月13日

郵寄登記：10月13日（郵戳截止日或之前收到）

麻省

現場登記：10月14日

網上登記：10月14日

郵寄登記：10月14日（郵戳截止日或之前收到）

密歇根州

現場登記：11月3日

網上登記：10月19日

郵寄登記：10月19日（郵戳截止日或之前收到）

明尼蘇達州

現場登記：11月3日

網上登記：10月13日

郵寄登記：10月13日（郵戳截止日或之前收到）

蒙大拿州

現場登記：11月3日

網上登記：不設提供

郵寄登記：10月4日（郵戳截止日或之前收到）

內布拉斯加州

現場登記：10月23日

網上登記：10月16日

郵寄登記：10月16日（郵戳截止日或之前收到）

內華達州

現場登記：11月3日

網上登記：10月29日

郵寄登記：10月6日（郵戳截止日或之前收到）

新罕布什爾州

現場登記：11月3日

網上登記：不設提供

郵寄登記：10月21-28日（郵戳截止日或之前收到）

新澤西州

現場登記：10月13日

網上登記：10月13日

郵寄登記：10月13日（郵戳截止日或之前收到）

紐約州

現場登記：10月9日

網上登記：10月9日

郵寄登記：10月9日（郵戳截止日或之前收到）

北卡羅來納州

現場登記：10月31日 （如果提早投票）

網上登記：10月9日

郵寄登記：10月9日（郵戳截止日或之前收到）

俄克拉何馬州

現場登記：10月9日

網上登記：不設提供

郵寄登記：10月9日（郵戳截止日或之前收到）

俄勒岡州

現場登記：10月13日

網上登記：10月13日

郵寄登記：10月13日（郵戳截止日或之前收到）

賓州

現場登記：10月19日

網上登記：10月19日

郵寄登記：10月19日（郵戳截止日或之前收到）

南達科他州

現場登記：10月19日

網上登記：10月4日

郵寄登記：10月19日（郵戳截止日或之前收到）

猶他州

現場登記：11月3日

網上登記：10月27日

郵寄登記：10月5日（郵戳截止日或之前收到）

佛蒙特州

現場登記：11月3日

網上登記：10月30日

郵寄登記：11月3日（郵戳截止日或之前收到）

維珍尼亞州

現場登記：10月12日

網上登記：10月12日

郵寄登記：10月12日（郵戳截止日或之前收到）

華盛頓州

現場登記：11月3日

網上登記：10月26日

郵寄登記：10月26日（郵戳截止日或之前收到）

西維珍尼亞州

現場登記：10月13日

網上登記：10月13日

郵寄登記：10月13日（郵戳截止日或之前收到）

威斯康辛州

現場登記：11月3日

網上登記：10月21日

郵寄登記：10月21日（郵戳截止日或之前收到）

懷俄明州

現場登記：11月3日

網上登記：不設提供

郵寄登記：10月20日（郵戳截止日或之前收到）

已截止登記州分：

阿拉斯加州、亞利桑那州、阿肯色州、喬治亞州、印第安納州、肯塔基州、密西西比州、密蘇里州、新墨西哥州、俄亥俄州、羅得島、南卡羅來納州、田納西州、德州、佛羅里達州

*北達科他州毋須登記選民，居民持身分證可直接投票

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