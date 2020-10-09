【林約希埋丘成桐堆】與阿爺大搞「數學城」被制裁林鄭一門三傑有後路｜壹週刊

引發反送中社會運動的主角陳同佳，出獄後入住京士柏山安全屋至今近一年，仍未返台自首，更獲政府高度保護，潘曉穎母親多次隔空質疑林鄭，當初修例時幫助女兒的「初心」與現時「初心」分別這麼大。為人母的林鄭又豈會不懂憂兒之苦呢？只是「用完即棄」乃是她的官場一番作風而矣。

向來愛子心切的林鄭早有準備，她那正在就讀哈佛大學數學博士學位的幼子林約希，於母親林鄭被制裁前，被《傳真社》發現他早已離開美國，有網民在交友app內發現林約希的行蹤，推算他有機會居於深圳或中山。

本刊發現，林約希原來在九月下旬曾提交一篇研究數學大師丘成桐所證的「卡拉比–丘流形」（Calabi-Yau manifold）論文。無獨有偶，身兼美國哈佛數學及物理學的美藉華人教授丘成桐，今年六月被北京市政府連同中國科學院邀請回國，大搞「北京雁棲湖應用數學研究院」，藉其名氣吸引國際數學人才駐紮，研究人工智能，打造具戰略意義的懷柔科學城。

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