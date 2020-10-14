人口普查｜美最高法院批准提早結束問卷調查

（北美通訊）美國最高法院周二裁定，容許今年人口普查提早在10月15日結束問卷調查，以便當局在12月31日前向總統和國會提交普查報告。人口普查局宣佈，將在美國東岸時間周五凌晨6點結束今年人口普查的問卷調查工作。

有民權組織認為，由於武漢肺炎肆虐全美，阻礙人口普查工作進度，提早結束普查將影響數據的準確性，不利社區發展，所以向法院申請禁令，阻止當局提早截止收取普查問卷。不過，人口普查局在新聞稿中表示，全美有99.9％的家庭已納入統計數字內，普查人員將在周四（15日）結束上門登記，網上和電話登記亦會於東岸時間周五（16日）早上6點結束，至於郵寄方式提交的問卷，就必須在10月15日之前蓋上郵戳。

人口普查問卷調查工作結束後，人口普查局將花數周時間分析數據並確保準確性。隨後，商務部長會於12月31日之前將向總統報告最新統計數據報告。在明年1月初，總統向國會轉達各州重新劃分選區的數據資料及選舉代表人數。

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