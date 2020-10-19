港女蒲麻雀館熱潮 貪方便隨時打得贏錢即走 ｜壹週刊

（北美通訊）麻雀館，又稱「竹館」，由於以前麻雀乃竹製成，所以去麻雀館打牌俗稱「刮竹」，本是香港老一輩的耍樂。麻雀館一般給人的感覺，都是帶點神秘感，不少人對內裏的印象或許還停留在九十年代，港產江湖片中的講數場面，以為麻雀館滿佈惡人，龍蛇混集、刀光劍影；又或者會認為，進出麻雀館的多為大叔大嬸。想不到，近年竟然多了一群二十多歲的年輕港女光顧，彷彿令麻雀館添加了一點青春氣息，而她們鍾情於麻雀館的原因亦各有不同。

24歲的蘇淼淼，經營著美妝生意，亦是在朋友提議下，十八歲第一次踏足麻雀館：「只記得當時被一些阿伯揶揄，因為我打牌一定不夠他們熟練，那時剛剛學懂打牌，也是胡亂打，他們起初會責備我。」她自言，自己進竹館純粹為了消磨時間。

由於打的注碼較大，因此竹館提供的服務亦十分周到：「坐下之後，想吃些甚麼他又會買給你，有朋友一到埗便點了個佛跳牆，我以為他只是在開玩笑，誰不知他們又真的把佛跳牆買回來給他，真的服了他們，又會點一些燕窩、雪糕，總之就是不停吃東西。」

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【𡃁妹蒲麻雀館潮】貪方便隨時打得贏錢即走 最怕阿叔大力拍枱講粗口

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