特備節目｜區新明爆彭浩翔早已護旗 鄭敬基籲勿做「加豬」

（北美通訊）每位身在加國心在港的香港人，都能在國際戰線出一分力。前歌手鄭敬基與前DJ區新明，分別在多倫多和溫哥華生活，應《蘋果日報北美版》邀請主持特備節目《加埋講心》，暢談港人移民心底話，講述參與社運的經歷。

鄭敬基坦言，年輕的他只顧賺錢，名乎其實是「一隻港豬」。直到去年「反送中」，他才開始先醒覺，關心香港社會、政治問題。今年6月底離開香港、返回多倫多後，鄭敬基說，在當地外出時，10個人中就有7、8人支持他，有些人還會走到他身邊，低聲給他打氣，答謝他為香港發聲。雖然也有遇過途人敵視目光，但鄭敬基堅持繼續與移民加拿大的港人討論香港議題，他形容這些加國移民不是「藍絲」而只是「加豬」，希望他們能改變心態。

在2012年投入社運的區新明，在節目中憶述當年在香港金鐘添馬公園，為「反國教開學禮」擔任活動總監，負責編派流程，邀請不同文化界人士參與，導演彭浩翔原也答應擔任嘉賓，但在活動當日彭導突然「脫腳」，區新明直指對方「（做護旗手）不是今時今日發生的事」，「他的助理說，『彭導演真的來不到』，我問點解，他說『（電影）Blu-ray和DVD在深圳被扣留』」。

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