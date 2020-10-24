數碼人民幣排頭兵｜夥拍鄧小平外孫女婿 陳德霖食「圓幣」大茶飯｜壹週刊

（北美通訊）盛傳出戰下任特首的陳德霖，卸任金管局CEO一職剛滿一年，就宣佈成立數碼科技公司，發行稱為「圓幣」的數碼貨幣搵真銀。合作夥伴中不乏中資人士，更有已故中國國家領導人鄧小平親戚坐陣，齊齊掘金。

與任志剛猶如兩師徒，1993年金管局成立初時已拍住上，當時陳德霖出任助理總裁，扶助時任總裁任志剛，1998年亞洲金融風暴期間，政府千億元入市「打大鱷」行動就由任志剛指揮，陳德霖執行。本刊發現1995年二人更已一同合股開公司。任志剛離開金管局後，出任中國人民銀行屬下中國金融學會執行副會長，推動在香港建立人民幣離岸市場。任志剛在中國經驗的前車可鑑，陳德霖發展起來自然如魚得水。

「圓幣」助人仔走向國際

現時市場估計，這種「圓幣」是一個基於區塊鏈支持的支付系統。所謂的區塊鏈，等如一本很長的數簿，將所有人的資訊都記錄在一塊塊的資訊塊中，這些資訊塊還會彼此串連，所以叫區塊鏈。例如當向某人買東西的時候，這筆交易的資訊，會發佈到全世界每一個使用者手中，讓每個人手裏都有交易記錄，令交易變得公開透明且共享。人人都是記帳者，不再需要銀行體系。這時候如果有黑客想竄改資料，就要把全世界所有的帳本都改掉，基本上是近乎不可能的任務。雖然整個區塊鏈記錄詳細的交易細節，但所有交易都是被加密，和分散儲存，所以在區塊鏈上的貨幣是「加密貨幣」，當中最有名的例子就是比特幣。

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