（北美通訊）比特幣屢創新高，新一年更一度升穿41,000美元，升勢如虹。但是亦可以於一夜間，從高位懸崖式跌近9000美元，買家猶如坐過山車。

搭上這架比特幣列車的，有傳統基金，亦有富豪。Tesla創辦人兼全球首富Elon Musk揚言接受比特幣支付，睇好「未來火星經濟將基於加密貨幣」。科網女股神Catherine Wood亦唱好比特幣將會升至50萬元。在香港，這股瘋潮亦令升斗市民趨之若鶩，當中有人暴富，亦有人不敢再沾手。

IT男：全職炒Bitcoin 盼賺到退休金

IT出身的「80後」李奧，於2017年中買入人生第一枚比特幣，當時價位約二千美元，他投資逾十萬元，結果回報遠超他一直以來的港股及美股。李奧本來在一間美國軟件公司任職客戶服務部，客戶有投資銀行如Goldman Sachs及JP Morgan，工作甚有前景。不過2019年時因為公司重組而離職，他索性開始全職炒Bitcoin，並開網上平台分享加密貨幣資訊。

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