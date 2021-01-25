（北美通訊）因應武漢肺炎的第四波疫情，政府再度實施食肆晚上6點後禁堂食令，對飲食業的生計造成嚴重打擊。「伙記冇得撈，業主又追租」，正是不少餐廳當下面對的絕境。本刊發現在全港各區，不少餐廳都甘冒犯法風險，晚市時段暗做堂食，為的只是「撐住間舖」。

在九龍區某大型屋苑的商場內，每晚6點後，一間酒樓都會先落半閘，聲稱只做外賣生意，再以大量屏風擋住內部，讓外人難以看見內部情況。大概8點左右，酒樓會落閘關燈，看似已經關門，但其實裏面尚在營業。記者發現，酒樓只招待有預約的客人，而食客到達後需在門外致電酒樓，等職員帶領從側門進入酒樓內。

記者以買外賣為由成功潛入酒樓，發現內部至少有7至8枱食客，人數約4-50人。酒樓不限二人同桌之餘，更有客人在包廂中打麻將、玩啤牌，吸煙等，只是在厚重的屏風和窗簾擋隔下，外人根本不可能得悉內裏乾坤。

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