荷里活著名諧星薛夫洛根（Seth Rogen）與共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）在Twitter上隔空開火，薛夫洛根形容克魯茲為法西斯主義者，而克魯茲則稱對方網絡上的言論如同馬克思主義者，又指對方支持民主黨多項「噤聲」政策，是一名「蠢蛋」（Moron）。 罵戰持續數日，受到各界關注。

事源薛夫洛根上周首先炮轟克魯茲早前的言論，批評拜登重新加入巴黎協議，反映他「更關注巴黎人的意見，多於匹茲堡市（Pittsburgh）是否有就業機會，」薛夫洛根在Twitter上指對方為「法西斯主義者」。

克魯茲上周三回應對方推文，指他的批評「有魅力、理性、展現教育素養」但卻不忘補充道，「若果你是一名憤怒、富有的荷里活明星，今天的民主黨正是你所屬的政黨，但若果你是藍領工人、工會成員，從事與製造業及能源業，民主黨則不會代表你的聲音。」

薛夫洛根後回應指，自己是四個工會的成員，之後他又再發了一則推文攻擊克魯茲，指克魯茲曾表示1941年的迪士尼電影《幻想曲》（Disney）令當年只得四歲的他感動落淚，薛夫洛根則評論道，「所有製作該部電影的人都憎恨你。」

克魯茲則回應道，「他們都已逝世，我相信『不會有事』。」更指華特迪士尼生前一直支持共和黨，致力於保護美國價值，組成一個保守主義聯盟抵抗共產主義思潮的滲透。克魯茲批評薛夫洛根的言論，像是一名患有妥瑞症（Tourette’s）的馬克思主義者，更打趣道，「你的電影十分有趣，我相信你肯定討厭我喜歡這些電影。」

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