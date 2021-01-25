（北美通訊）加拿大無線通訊協會（Canadian Wireless Telecommunications Association）的數據顯示，66%加拿大人有一部閒置的電話，雖然大部分國民都知道流動通訊設備可以回收重新使用，但問題在於大家都不太清楚正確處理方法。一間專門處理電子廢物的公司與當局合作，設立電子垃圾收集點，按指定程序處理電子廢物，保護環境之餘，也確保民眾私隱得到保障。

卑斯省每日有約4,000個廢棄電話，但聯邦政府未有相關法律規管電子廢物。Greentec行政總裁佩路達（Tony Perrotta）表示，這些電話含有私密信息及個人數據，若落入不法之徒手中，恐會造成嚴重後果，所以希望與政府合作處理這批電子廢物，保障個人信息安全之餘，同時保護環境。

Greentec與阿爾伯特省回收管理局合作，著手解決回收電子廢物問題。佩路達表示，管理局網上有明確地址，讓民眾知道可於何處棄置電子設備，這類電子廢品經回收後，金屬及銀質物料會再經加工，重新製成新電話。

佩路達強調，安全處理廢棄電子設備十分重要，因為一旦產品內所含的有害物質流入食水供應鏈及土地，有機會對公眾健康及環境生態造成威脅。

根據聯合國公佈的數據，僅於2019年，全球電子設備廢品高達5,360萬噸。這數字相信日後只會有增無減，所以各國都開始採取不同方法，希望能妥善處理問題。

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