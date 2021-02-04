（北美通訊）Google就早前的薪酬歧視訴訟，與勞工部達成協議，Google會向相關受影響員工支付共計380萬元（美元，下同）補償。Google否認觸犯任何法例，但高興官司得到解決，並強調日後會致力維持公司的多元化和平等。

根據和解協議，Google要向2,565名女性軟件工程師支付135.3萬元的薪金差額和利息；以及向1,757名女性和1,219亞裔軟件工程師求職者，就「未獲聘用」支付122.32萬元的應付薪酬和利息。此外，Google將預留125萬元，作為未來5年的可能需要支付的補償金。

Google發聲明表示，高興事件獲得解決，公司已就過去8年的員工薪酬待遇作內部檢討，但否認公司有違法行為。發言人強調，Google認為應根據員工的工作表現而非身份來支付薪酬；公司將確保聘用及薪酬制度公平且不具偏見。

勞工部周一的聲明指出，其聯邦政府承包合同合規辦公室（Office of Federal Contract Compliance Programs，簡稱OFCCP）在例行審查中，發現Google於2014至2017年間，在加州山景城（Mountain View）總部、華盛頓州西雅圖和柯克蘭（Kirkland）的辦公室都出現男女同工不同酬案例。OFCCP同時發現，Google的加州三藩市和森尼韋爾（Sunnyvale），以及柯克蘭辦公室，不公平對待女性和亞裔求職者。

OFCCP辦公室主任Jenny Yang指出，薪酬歧視是系統性問題，僱主必須定期進行薪酬平等檢討，以確保其薪酬制度符合機會平等。

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