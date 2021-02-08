（北美通訊）「元朗國」內誰當家作主？有人擇址大棠村一塊邊垂土地，大搞26個「劏房貨櫃盤」，以月租3800元招徠年輕人寄居，該村前村長正正是鄉事猛人梁福元。本刊記者放蛇入住，直擊環境惡劣如集中營，污水渠亂駁導致臭氣熏天，貨櫃屋更疑為僭建物，住客隨時血本無歸。地主林先生辯稱廉租是為社會「做善事」，但當被問及梁福元是否知道他的「善舉」？林即反應激動，更向記者跪地叩頭，「求你哋放過我！」

元朗大棠村大有來頭，鄉事派梁福元為該村原居民，他1991年起更擔任村長，至2019年退位，由長子梁智峯接棒；同年梁福元亦卸任十八鄉鄉事委員會主席一職，其子則出任委員會副主席。

貨櫃屋村可收租10萬元

本刊偵查發現，涉事貨櫃屋村斴近大棠村「朗屏士多啤梨葡萄園」，外圍以四米高鐵皮圍封，前後有兩道上鎖的鐵門。地主把地段劏一劏，分為A、B和C區，共有26間貨櫃蝸居。貨櫃蝸居每間約一百呎，每間月租3,800元，租金收入可達10萬元。

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