（北美通訊）港資撤退，中資南下。繼《南華早報》和有線電視後，再有紅色資本入主傳媒。年僅27歲的佳兆業（1638）千金郭曉亭接掌《星島日報》，令香港由中資控制的主流傳媒增至十間。

由緬甸華僑富商胡文虎創辦的《星島》，早期是親台報章。直至1999年，胡文虎之女胡仙把《星島》股權賣予私募基金，何柱國再從基金購入星島（233）股權，編採方針自此趨向親中。星島一直為何柱國帶來名利，去年上半年星島的廣告收入達2.77億元，旗下《頭條日報》讀者人數是免費報章中最多。何柱國更不時利用星島做自己的發言平台，去年在全版廣告刊登公開信，要求政府為全港僱員代付兩個月薪水。

不過，自中美交惡後，何柱國近一年漸趨低調。早於去年中已多次傳出星島賣盤的消息，更一度傳出澳門幫欲買入星島，不過交易拖拉多時，最終買家揭盎，是來自深圳的佳兆業。由2015年至今，何柱國共收約1.77億元股息。連同4,337萬元總薪金計算，何柱國五年共獲2.2億元，不及他一次出售股權套現的3.7億元，前後6億袋袋平安。何柱國否認從政，正式從傳媒界退場。

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