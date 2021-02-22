（北美通訊）去年11月，一場立法會延任風波，4名民主派議員被禠奪議席後，餘下15位泛民議員宣布集體辭職，從此今屆立法會上，再不復見民主派的蹤影。

總辭近3個月，泛民各有千秋，如公民黨的譚文豪，由一任機師轉型為茶餐廳老闆，實踐過往被視為「不可能」的議會倡議；又如一派硬朗的民主黨議員林卓廷，專注地區工作之餘，同時打「網絡戰」覓新出路。另有因2014年「佔中案」喪失議席的立法會前社福界議員邵家臻，成立囚權組織「石牆花」，延續獄政改革的理想。

絕處裏，泛民主派如何逢生？

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