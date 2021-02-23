海外讀者請注意！除了日日上網睇《蘋果》，現在更可透過「壹出版」網站，從海外訂購壹傳媒旗下的暢銷刊物，包括《飲食男女》經典欄目「老字號」文章結集而成的《本土情味》，了解香港飲食老店的動人故事；超過150頁的《噴火30年壹驚艷性感女星典藏集》 ，精選當年《壹週刊》攝影師鏡頭下火辣女星，絕對是香港人集體回憶的珍藏寫真集。另外，由《壹週刊》前社長楊懷康執筆、剖析香港面臨巨變的《號角聲中的獨白》親筆簽名版，絕對值得收藏。其他書刊將陸續上架，相信總有一本啱你心水。

書名：《壹週刊30周年珍藏刊》

作者： 壹週刊編輯部

出版日期：2020年

原價：HK$20

海外讀者八折優惠：HK$16

書名：《號角聲中的獨白》

作者： 楊懷康

出版日期：2020年

價格：HK$ 60

海外限定！首20本隨附作者親筆簽名

書名：《本土情味》

作者：飲食男女編輯部

出版日期：2020年

原價：HK$128

海外讀者九折優惠：HK$116

書名：《噴火30年壹驚艷性感女星典藏集》

作者 : 壹週刊編輯部

出版日期：2020年10月

價格：HK$98

書名：《香港百年超級豪宅揭秘》

作者 : 壹週刊編輯部

出版⽇期：2021年1月

價格：HK$100

書名：《廣告信念──2020撐蘋果撐香港廣告結集》

作者 : 蘋果日報

出版⽇期：2021年1月

價格：HK$282

首50本附送《蘋果日報》「在美港人全力撐蘋果」頭版廣告

內容簡介：

大數據時代誰還會付費睇廣告？香港人會。

無論是肉麻告白5201314的香港人，費盡心思設計聯署昭示公義的舊生們，抑或一起建立黃色經濟共榮圈的大小商戶各區街坊，紛紛以圖像、藏頭詩、暗號等不同創意呈現對自由社會的追求與信念，透過紙張和油墨向同路人廣而告之，「我哋真係好__鍾意香港」。

昔日在報紙賣廣告很奢侈，一版廣告價錢不菲；如今紅線處處在《蘋果》賣廣告更奢侈，每個廣告都價值不凡。我們挑選近500個廣告出版《廣告信念──2020撐蘋果撐香港廣告結集》，自由身記者鄭美姿訪問數十位「廣告客戶」，看看背後每一個香港人的面貌，作為2020年崩壞香港的另一面紀錄。

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