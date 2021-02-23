海外讀者請注意！除了日日上網睇《蘋果》，現在更可透過「壹出版」網站，從海外訂購壹傳媒旗下的暢銷刊物，包括《飲食男女》經典欄目「老字號」文章結集而成的《本土情味》，了解香港飲食老店的動人故事；超過150頁的《噴火30年壹驚艷性感女星典藏集》 ，精選當年《壹週刊》攝影師鏡頭下火辣女星，絕對是香港人集體回憶的珍藏寫真集。另外，由《壹週刊》前社長楊懷康執筆、剖析香港面臨巨變的《號角聲中的獨白》親筆簽名版，絕對值得收藏。其他書刊將陸續上架，相信總有一本啱你心水。
書名：《壹週刊30周年珍藏刊》
作者： 壹週刊編輯部
出版日期：2020年
原價：HK$20
海外讀者八折優惠：HK$16
書名：《號角聲中的獨白》
作者： 楊懷康
出版日期：2020年
價格：HK$ 60
海外限定！首20本隨附作者親筆簽名
書名：《本土情味》
作者：飲食男女編輯部
出版日期：2020年
原價：HK$128
海外讀者九折優惠：HK$116
作者 : 壹週刊編輯部
出版日期：2020年10月
價格：HK$98
書名：《香港百年超級豪宅揭秘》
作者 : 壹週刊編輯部
出版⽇期：2021年1月
價格：HK$100
作者 : 蘋果日報
出版⽇期：2021年1月
價格：HK$282
首50本附送《蘋果日報》「在美港人全力撐蘋果」頭版廣告
內容簡介：
大數據時代誰還會付費睇廣告？香港人會。
無論是肉麻告白5201314的香港人，費盡心思設計聯署昭示公義的舊生們，抑或一起建立黃色經濟共榮圈的大小商戶各區街坊，紛紛以圖像、藏頭詩、暗號等不同創意呈現對自由社會的追求與信念，透過紙張和油墨向同路人廣而告之，「我哋真係好__鍾意香港」。
昔日在報紙賣廣告很奢侈，一版廣告價錢不菲；如今紅線處處在《蘋果》賣廣告更奢侈，每個廣告都價值不凡。我們挑選近500個廣告出版《廣告信念──2020撐蘋果撐香港廣告結集》，自由身記者鄭美姿訪問數十位「廣告客戶」，看看背後每一個香港人的面貌，作為2020年崩壞香港的另一面紀錄。
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