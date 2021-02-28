（北美通訊）如何做出晶瑩剔透嘅蝦餃、飽滿又彈牙嘅燒賣呢？有好嘢咪話唔通知你喇！《蘋果北美版》全新推出嘅直播節目《鄉港教室》，第一集就邀請咗主打傳統手工點心和蒸飯的「徐記廚房點心」合作，由經驗十足的師傅親自示範蝦餃燒賣製作過程，加埋人稱「徐媽媽」嘅老闆娘即場分享入廚點滴，仲會即時解答大家嘅種種疑問！所有參加者更可以免費獲贈中式點心食譜，以及價值港幣$100嘅「壹出版」海外訂購系列優惠券添！想知自製蝦餃燒賣秘技，就要把握最後機會報名參加喇！

《蘋果北美版》X 《徐記廚房點心》中式點心網上直播工作坊

日期： 2021年3月4日 （美國時間，星期四）

時間：下午5時至6時 （美國西岸時間）/ 晚上8時至9時 （美國東岸時間）

嘉賓： 徐記廚房點心創辦人 徐媽媽

報名費用： HK$100 （包括中式點心食譜電子書及「壹出版」港幣$100優惠劵^）

報名截止日期： 2021年3月1日

示範內容： 芫荽燒賣及蝦餃製作*

^優惠券只適用於「壹出版」海外訂購系列

*示範影片可於工作坊Facebook Group內重溫

參加方法

1. 點擊參加【鄉港教室｜學整《徐記廚房點心》蝦餃燒賣】

2. 點擊「購買/登入觀看」

3. 登入《蘋果》的「壹會員」賬戶（如未成為「壹會員」，請先免費註冊）

4. 輸入及確認付款資料

5. 確認付款

6. 成功報名後會顯示「付款確認編號」，請截圖記錄；同時你亦會收到「確認電郵」，收看方法會詳列在電郵中

7. 查詢詳情可電郵至 events@nextdigital.com.hk

**如有任何爭議，《蘋果北美版》保留最終決定權。

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