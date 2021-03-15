（北美通訊）李嘉誠總是走在最前，其子李澤楷亦似乎從父親身上成功偷師，甚至比父親走得更前。近年SPAC「特殊目的收購公司」（Special Purpose Acquisition Company），在美國金融市場大行其道，玩法正如大家熟識的借殼上市。李澤楷緊貼潮流，去年搞SPAC大賺一筆，連李嘉誠，以至新世界，上周亦傳出在美國通過SPAC集資上市。旗下的瑰麗酒店集團，也擬從SPAC上市集資4億美元。

SPAC的玩法，讓富豪們可以刀仔鋸大樹。本刊發現去年十月以SPAC形式上市、李澤楷的Bridgetown公司，他個人的每股成本，只是0.004美元，比起機構投資者以每股10美元入股，低出99.9%。其後Bridgetown上市成功集資5.5億美元，以發行人的股權維持20%計算，李澤楷當初投入的25,000美元，上市後暴升至1.1億美元。就算近日美股市況不穩，李澤楷亦未找到公司合併，但帳面率先激增逾4,000倍。

據市場消息指，李澤楷曾考慮將富衛集團（FWD）透過SPAC上市，亦有可能收購有「印尼阿里巴巴」之稱的印尼電商Tokopedia。散戶追入博變十倍股，但如果收購失敗，所集資的金額將全盤被清算，發行人要回水，退還每股10美元給所有投資者。散戶若在合併消息傳出時入市高追便倒蝕。

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