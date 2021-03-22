（北美通訊）「村屋大王」王光榮被廉署拘捕，涉嫌串謀以貪污詐騙手段「套丁」，案件在新界原居民之間引起極大迴響，人人自危。
震撼的除了因為他是最具規模的新界丁屋發展商，更是新地「御用師爺」。新地早在二十多年前，已看好新界發展，在當區密密收購農地，當年能夠順利收地，傳聞是因為王光榮做中間人，與新界鄉紳接觸溝通。新地在元朗的 YOHO Town、朗晴居等地皮，便是由王光榮一手策劃。而近年新地珀御、映御及峻巒的單位買賣合約，亦交予王光榮旗下的王潘律師行承辦。
王光榮與多個新地老臣子稔熟，包括青衣、荃灣的御用收地專家陳國鉅，而他們的下一代更緊密合作。本刊發現，過去專責新界收地事宜、已故新地老臣子陳鉅源其子陳嘉駿，就與王光榮次子王德信拍住上開財務公司搵食。而本刊記者當年前往陳嘉駿工作的辦公室視察，接待處更放有今次涉事的「套丁」項目「曉門」的樓盤模型及海報。
收看完整內容請瀏覽《壹週刊》網站：
https://hk.nextmgz.com/article/2_779194_0
別錯過本周十篇最精彩新聞專題：
港台被整治 廣播處長梁家榮提早解約｜陶傑：司法教育網絡將會是下一步
人大改革香港選舉制度｜劉細良︰中央並非只對付民主派，要全面掌控特區政府
居屋竟然有淫竇丨50歲新移民專做街坊生意 同座師奶大驚：我老公唔會去啩
獲國藥局開綠燈｜反送中暫緩上市 李嘉誠和黃醫藥捲土重來 「維穩」啟動
中概股金手指下一隻愛股｜捧紅騰訊、京東 揭開高瓴資本張磊的煉金術
----------------------------
立即下載壹週刊 APP 壹鍵訂閱
守住新聞自由 和你撐計劃 每月美元$40起撐《壹》仔