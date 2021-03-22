（北美通訊）「村屋大王」王光榮被廉署拘捕，涉嫌串謀以貪污詐騙手段「套丁」，案件在新界原居民之間引起極大迴響，人人自危。

震撼的除了因為他是最具規模的新界丁屋發展商，更是新地「御用師爺」。新地早在二十多年前，已看好新界發展，在當區密密收購農地，當年能夠順利收地，傳聞是因為王光榮做中間人，與新界鄉紳接觸溝通。新地在元朗的 YOHO Town、朗晴居等地皮，便是由王光榮一手策劃。而近年新地珀御、映御及峻巒的單位買賣合約，亦交予王光榮旗下的王潘律師行承辦。

王光榮與多個新地老臣子稔熟，包括青衣、荃灣的御用收地專家陳國鉅，而他們的下一代更緊密合作。本刊發現，過去專責新界收地事宜、已故新地老臣子陳鉅源其子陳嘉駿，就與王光榮次子王德信拍住上開財務公司搵食。而本刊記者當年前往陳嘉駿工作的辦公室視察，接待處更放有今次涉事的「套丁」項目「曉門」的樓盤模型及海報。

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