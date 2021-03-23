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【娛樂】男神的煩惱

台灣男星「炎神」炎亞綸都有凡人的苦惱，慨歎「我們到底要討好這個世界到甚麼程度」，與聽眾分享學習誠實面對自己的心路歷程。

【時事】女主播怒轟譚德塞

年代主播張雅琴流利英語怒轟WHO祕書長譚德塞成一時佳話，直言風格被封為「女戰神」。這位從台灣政大畢業、再到美國哥倫比亞大學攻讀碩士的女學霸，透露當年如何打破語言隔膜，公開提升英文程度的個人秘技。

【家庭】子女為何愛說謊

台灣網紅「神老師」沈雅琪教你如何面對愛說謊的孩子，分享教學經驗和心路歷程，親身證明只要用愛、耐心、包容和理解，就能融化孩子心中的冰山。

【個人】性學博士解迷思

台安醫院副院長、性學博士陳思銘來跟大家聊聊床上事，沒想到從腳趾到耳朵，都有隱藏版的性知識。

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