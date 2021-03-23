（北美通訊）外表平平無奇的一幢舊式唐樓，每日24小時均人流暢旺，人潮絡繹不絕。原來，這裏有一個由黑幫和勝和操控的賭檔，專賭百家樂，而幫襯的賭客，竟然大部份都是師奶和大媽。這個不夜天賭場，位於上水符興街一間老牌餐廳樓上。記者調查發現，黑幫租下同層兩個合共600呎的單位，再打通成為賭場。有知情人士表示，這個賭檔上個月才開張，為了趕及在農曆年黃金檔期期間開業，有人每晚都開通宵裝修。

保安嚴密

這個隱身民居當中的百家樂賭檔，由一名叫阿池，花朵「豬肉佬」的勝和古惑仔所開。阿池以「撈賭」為生，在上水擁有多個地下賭檔。不過他行事小心，絕少現身賭檔，所有事務都交由門生處理。賭檔更提供放債一條龍服務，每日營業額可達約兩至三萬，月入可高達近百萬元，吸金力超強。

收看完整內容請瀏覽《壹週刊》網站：

https://hk.nextmgz.com/article/2_778359_0

別錯過本周十篇最精彩新聞專題：

港台被整治 廣播處長梁家榮提早解約｜陶傑：司法教育網絡將會是下一步

我沒有成為職業拳手的兩個原因｜黃秋生連載自傳

對武漢實驗室的疑惑 醫療專家變政治工具｜李禾德

人大改革香港選舉制度｜劉細良︰中央並非只對付民主派，要全面掌控特區政府

堆填區獨白｜SPAC：央行推動的錢揾錢遊戲（楊懷康）

隕落中的香港｜錢志健

居屋竟然有淫竇丨50歲新移民專做街坊生意 同座師奶大驚：我老公唔會去啩

獲國藥局開綠燈｜反送中暫緩上市 李嘉誠和黃醫藥捲土重來 「維穩」啟動

中概股金手指下一隻愛股｜捧紅騰訊、京東 揭開高瓴資本張磊的煉金術

311日本大地震十周年｜獨家福島核災現場採訪．中｜雲海專欄

----------------------------

立即下載壹週刊 APP 壹鍵訂閱

按此下載

守住新聞自由 和你撐計劃 每月美元$40起撐《壹》仔

按此了解更多