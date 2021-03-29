（北美通訊）虛擬貨幣除了炒得火熱，半年升幾倍，有人看中這一個未來聲稱可以取代黃金的虛擬貨幣，亦在香港大搞特搞。連何鴻燊世姪禤駿遠亦分一杯羹，以借其賭王名氣作招徠，在中環安蘭街18號的樓上酒吧包場大搞ICO（Initial coin offering、 首次代幣發行會），更宣稱會穩定價格吸引買家歡心，成功集資近1,650萬美元。

然而，有入市買家向本刊透露，代幣一掛牌即日插逾9成，及後關連的虛擬貨幣交易所竟一夜倒閉，2萬美元（約16萬港元）本金化為烏有，有份「落㽮」不乏教授及醫生等專業人士。「原來佢哋近一兩年都有繼續出呢類虛擬貨幣，我想同人講要小心啲，唔好再中佢哋計。」有律師質疑涉事ICO或具證券性質，有可能納證監會管轄範圍，須領牌才能推售，惟相關集團疑似無牌集資。

本刊上門向涉事創辦人禤駿遠了解，他劈頭第一句就話：「我無任何回應。」其後即刻轉肽：「我好open㗎，可以再傾。」「我畀我personal assistance 電話你，你哋再聯絡約時間。」但其後記者透過助手約訪問就諸多推搪，又解釋禤生只是一個投資者，對運作毫不知情，故不便回應，直至截稿前都未有回覆。

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