（北美通訊）美國總統拜登次子亨特（Hunter Biden）的回憶錄《美麗的事物》（Beautiful Things: A Memoir）將於下周二出版。據《太陽報》報道，新書中顯示，他的前妻子凱瑟琳（Kathleen Biden）決定離婚，是因為看到iPad上的短訊，發現他和大嫂哈莉（Hallie Biden）有染。凱瑟琳當時形容亨特變態（sicko）。

《太陽報》引述出版社消息指，揭破丈夫與大嫂的奸情，是壓向凱瑟琳背上的最後一根稻草。她與亨特育有三名子女，並長年累月幫助丈夫對抗毒癮和酗酒。但當她看到那個短訊，知道丈夫和大嫂有染後，即時決定離婚。

而最令人震驚的是，當時距離拜登長子、哈莉的丈夫、特拉華州前總檢察長博（Beau Biden），因腦癌逝世不足兩年。

根據法庭文件，凱瑟琳於2016年12月6日提出離婚，而她與亨特是在博於2015年5月去世後幾個月開始分居，原因是亨特因為家庭財務壓力而沉迷於自己的愛好，包括：毒品、酒、妓女、脫衣 舞俱樂部，以及向和他發生關係的女性送禮。

亨特於2019年在《紐約客》（New Yorker）的訪問中則表示，他在2016年秋天計劃到阿利桑那州戒毒癮。但他最終只接受了一個星期的治療，然後轉到附近一間水療中心。其間哈莉到中心和他匯合，兩人於是發展出戀情。

八卦雜誌《Page Six》率先於2017年3月披露，亨特已經與凱瑟琳分居，並與哈莉相戀。拜登則是在報道出版後才知道事件，亨特在《紐約客》的訪問中表示，他當時乞求父親發表祝福聲明。而拜登亦如他所願，公開表示他和妻子吉爾（Jill Biden）都全力支持亨特和哈莉在一起。

亨特於2017年4月與凱瑟琳正式離婚後，與哈莉在馬里蘭州同居多月後分手。他於2019年5月和第二任妻子科恩（Melissa Cohen）拍拖6天後閃婚。兩人育有一子，取了大哥的名字博（Beau），剛滿一歲。

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