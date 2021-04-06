（北美通訊）韓正一句：香港住屋問題要解決。言猶在耳，行動隨即開始。

繼在新界打滾多年，甚是吃得開的「村屋大王」王光榮，連同其次子等共二十四人被廉署以涉嫌套丁拘捕，鄉紳們與發展商人人自危，敢怒而不敢言。

政府再急不及待向錯綜複雜的新界土地出手，使出《收回土地條例》這把尚方寶劍收地，於三月初刊憲，限時在今年六月之前，將西鐵錦上路站附近的108幅總面積約12.3公頃的私地收為官地，將要動工興建8,100個公屋單位。

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